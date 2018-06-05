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Ünlü oyuncunun son hali şoke etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

Uzun süredir gözlerden uzak olan ünlü oyuncu Johnny Depp son görüntüsüyle sevenlerini şoke etti.

Ünlü oyuncunun son hali şoke etti

GEÇTİĞİMİZ hafta arka vokal ve gitarist olarak müzik grubu The Hollywood Vampires (Hollwood Vampirleri) ile Rusya’da konser veren ünlü sinema oyuncusu Johnny Depp’in hayranlarıyla çektirdiği fotoğraflardaki hali, büyük tartışma yarattı.

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Depp’in aşırı zayıf götüntüsü üzerine hayranları sosyal medyadan ünlü aktörün hasta olup olmadığını tartıştı.

Bazıları, filmlerinde ağır makyaj kullandığı için Depp’in bu ‘normal’ halinin insanları şaşırttığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Johnny depp Zayıflamak Hollywood

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