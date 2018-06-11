Ünlü playboy'a şok! 'En az 2500 kadınla yattım' dedi, hapse girdi

Wagster ve üç arkadaşı bir arkadaşlarının doğum gününü kutlamak amacıyla akşam yemeği yemek için bir İtalyan restoranına gitti. Yemeğin yanında dört şişe de şampanya içen grup önce yemeklerin lezzetsizliğinden sonra da servisin yavaşlığından şikayet etti.

Gecenin sonunda 450 euroluk hesabı ödemeyen grup mekandan ayrıldı.

Mahkemeye taşınan olayda hakim ünlü playboy'u sekiz haftalık hapis ce4zasına çarptırdı.

"2.500 KADINLA YATTIM"

Personal trainer olarak çalışan Wagster basına yaptığı cinsiyetçi açıklamalarala biliniyor.

Wagster bugüne kadar en az 2500 kadınla cinsel ilişki yaşadığını iddia etmişti. Seks hayatını 'hızlı ve öfkeli' olarak tanımlayana Wagster eski kızarkadaşını 50 kadınla aldattığını öne sürmüştü.

Wagster 24 saat içinde dört kadınla birlikte olduğunu ve grup seks yaptığını açıklamıştı.

