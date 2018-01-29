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Ünlü porno yıldızı Twitter'dan isyan etti! Ailelere seslendi

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 09:10 | Son Güncelleme 7 dakika önce

Fransız porno film oyuncusu Nikita Bellucci, çocukların kendisine Twitter'dan gönderdiği müstehcen mesajlardan dert yanarak çocukların ailelerine ateş püskürdü.

Ünlü porno yıldızı Twitter'dan isyan etti! Ailelere seslendi

Porno film oyuncusu Nikita Bellucci, Twitter'da isyan etti. Sebebi ise küçük yaştaki kullanıcılardan aldığı mesajlardı. Bellucci, ebeveynlere hem kızdı hem de sitem etti.

"ÇOCUKLARI EĞİTMEKTEN BIKTIM"

28 yaşındaki oyuncu anne babalara çocuklarını cinsel eğitim konusunda yeterince bilgilendirmedikleri için ateş püskürdü. Bellucci, "Cinsel ilişki hakkında çocukları eğitmekten bıktım" dedi.

Çocuklardan cinsel içerikli mesajlar alan ve bundan rahatsızlık duyan oyuncu, kendisine gelen mesajları da takipçileri ile paylaştı. Bellucci ailelerin çocukların sosyal medya kullanımını doğru bir şekilde düzenlemeleri gerektiğini de belirtti.

"BANA ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDEREBİLİR MİSİN?"

Fransız oyuncunun paylaştığı bazı mesajlar dikkat çekiciydi. 13 yaşındaki bir çocuk, "Merhaba, sana hayranım. Bana çıplak fotoğraflarını gönderebilir misin?" yazmıştı. Bellucci ise " Hayır, aksine ekran görüntülerini aile gönderebilirim" diye cevap verdi.

"EV ÖDEVLERİNİ YAP VE BANA YAZMAYI BIRAK"

12 yaşındaki bir başka çocuğa ise "Dostum 12 yaşındasın. Ev ödevlerini yap ve artık bana yazmayı bırak" diye cevap verdi. Başka 12 yaşında bir çocuğun ise kendisine cinsel organını gönderdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter Fransa sosyal medya Nikita Bellucci

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