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Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 17:16 | Son Güncelleme

Türkiye ve ABD arasındaki gerilim giderek artarken Rus Kommersant gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a verdiği tepkileri analiz etti. Gazeteye göre ABD'nin bütün tehditlerine rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç bir şekilde boyun eğmeyecek.

Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi

Kommersant gazetesi, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama tehdidinde bulunması, ABD Kongresi'nin Ankara'nın S-400 anlaşmasından vazgeçmemesi nedeniyle F-35 teslimatının askıya alınması yönündeki kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi dava etme söylemi, Türkiye'nin ABD'li papaz Andrew Brunson'ı serbest bırakmaması, Erdoğan'ın ABD'yi Türkiye gibi güçlü ve samimi bir partneri kaybetmekle tehdit etmesi gibi son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili bir analiz yayınladı.

'TÜRKİYE, ABD'YE ALTERNATİF GÜÇ MERKEZLERİ ARIYOR'

Sergey Strokan imzasıyla yayınlanan makalede, Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim nedeniyle Türkiye'nin alternatif güç merkezlerine yöneldiği ve ABD'nin önde gelen Batılı partnerleriyle diyaloğu canlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Bild gazetesinin Erdoğan'ın eylül sonunda Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirebileceğini duyurduğunu anımsatan Strokan, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin bu ziyaretten kısa süre önce Suriye'de çözümü görüşmek üzere Türkiye'de bir araya geleceğine dikkat çekti.

'ERDOĞAN'IN BRICS ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKİCİ'

Strokan, bu kapsamda Erdoğan'ın Güney Afrika'daki BRICS zirvesinde Türkiye ve BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğini artırma çağrısının da dikkat çektiğini kaydetti.

'İRAN KONUSUNDA TAVİZ VERİLMEYECEK'

Strokan, Erdoğan'ın İran'a yaptırımlar konusundaki çıkışına da önemli yer ayırarak Ankara'nın İran gazını almaya devam etmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Rus gazeteci, haberinde Erdoğan'ın şu sözlerini aktardı: "Türkiye'nin İran'dan gaz aldığını (Eski ABD Başkanı Barack) Obama'ya söylemiştim, (ABD Başkanı Donald) Trump'a da söyledim. Eğer İran'dan gaz alımını durdurursak, Türkiye'ye kim gaz sevk edecek?"

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bütün veriler ABD ile işbirliği yaparak T:C yönetimini ele geçirdi.TSK yı yaktı yıktı,Hukukun içine sıçtı,Eğitim sadece inança dayalı ,bilimden yoksun hurafelere dayalı,ABD ile danışıklı dövüş bu.Ben iktidarı ABD de istediğini alsın.Hesap bu.Anlamayanlara ahmak yada cahil derim
ver çoşkuyu et alacak sizden. biz üretmesek de olur çok akıllıyız ya..
Tek çare Erdoğan.
dolar euro aldı başını gidiyeaahhh
basit olan tarim hayvancilik bile yurt disindan aliyoruz diger devletler ossursa biz kabiz oluruz
eğmeyecek çünkü yeni geminin yolcuları bop eşbaskani kim? koyunlar yer ama biz yemeyiz saddam gibi kadarı gibi işi bitmeden Erdoğana kimse bişey diyemez:)
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