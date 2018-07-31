Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi

Kommersant gazetesi, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama tehdidinde bulunması, ABD Kongresi'nin Ankara'nın S-400 anlaşmasından vazgeçmemesi nedeniyle F-35 teslimatının askıya alınması yönündeki kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi dava etme söylemi, Türkiye'nin ABD'li papaz Andrew Brunson'ı serbest bırakmaması, Erdoğan'ın ABD'yi Türkiye gibi güçlü ve samimi bir partneri kaybetmekle tehdit etmesi gibi son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili bir analiz yayınladı.
Sergey Strokan imzasıyla yayınlanan makalede, Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim nedeniyle Türkiye'nin alternatif güç merkezlerine yöneldiği ve ABD'nin önde gelen Batılı partnerleriyle diyaloğu canlandırmaya çalıştığı belirtildi.
Bild gazetesinin Erdoğan'ın eylül sonunda Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirebileceğini duyurduğunu anımsatan Strokan, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin bu ziyaretten kısa süre önce Suriye'de çözümü görüşmek üzere Türkiye'de bir araya geleceğine dikkat çekti.
Strokan, bu kapsamda Erdoğan'ın Güney Afrika'daki BRICS zirvesinde Türkiye ve BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğini artırma çağrısının da dikkat çektiğini kaydetti.
Strokan, Erdoğan'ın İran'a yaptırımlar konusundaki çıkışına da önemli yer ayırarak Ankara'nın İran gazını almaya devam etmekte kararlı olduğunu vurguladı.
Rus gazeteci, haberinde Erdoğan'ın şu sözlerini aktardı: "Türkiye'nin İran'dan gaz aldığını (Eski ABD Başkanı Barack) Obama'ya söylemiştim, (ABD Başkanı Donald) Trump'a da söyledim. Eğer İran'dan gaz alımını durdurursak, Türkiye'ye kim gaz sevk edecek?"
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