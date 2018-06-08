Ünlü Şef Anthony Bourdain Hayatını Kaybetti

Kitabın ardından önce Food Network kanalında daha sonra da CNN’de yayınlanan programları ile dünyayı dolaşan Bourdain, iki kez ABD’nin prestijli televizyon ödülü Emmy’ye layık görüldü.

O dönemlerini yazdığı New York Times gazetesinin çok okunanlar listesinde bir numaraya ulaşan 'Kitchen Confidential' isimli kitabı ilk önce ünlü New Yorker dergisinde "Bu Kitabı Okumadan Yemek Yemeyin" sloganıyla tanıtılmıştı.

2013’den beri programlarının yayınlandığı CNN, Bourdain'in ölümü sonrası şu mesajı yayınladı:

"Arkadaşımız ve meslektaşımız Anthony Bourdain'in ölümünü doğrularken olağanüstü üzüntü duyuyoruz. Yetenekleriyle bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmedi ve onu çok özleyeceğiz. Dualarımız onunla ve kızıyla birlikte... "

Anthony Bourdain 1985'te lise arkadaşı Nancy Putkoski ile evlenmiş, 2005'te ise boşanmıştı. Bourdain 2007'de kızının da annesi olan dövüşçü Ottavia Busia ile evlendi.

Busia'dan da boşanan Bourdain geçen yıldan beri Harvey Weinstein’ı tecavüz ile suçlayarak #Metoo hareketini başlatan İtalyan aktrist Asia Argento ile berberdi.

Argento’nun yönettiği Parts Unknown Hong Kong bölümü bu hafta CNN’de yayınlanacaktı.

