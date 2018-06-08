Ünlü Şef Anthony Bourdain Hayatını Kaybetti

Emmy ödüllü Amerikalı şef, yazar ve CNN televizyonunda yayınlanan 'Parts Unknown' programının sunucusu Anthony Bourdain 61 yaşında Fransa'nın Strasbourg kentinde otel odasında ölü bulundu.
CNN televizyonu, Bourdain'in intihar ettiğini doğruladı.
Bourdain aynı kanalda yayınlanan 'Parts Unknown' programının çekimleri için Strasbourg'da bulunuyordu.
Yemek dünyasıyla ailesiyle çıktığı bir tatilde tanışan Bourdain 1970'li yıllarda üniversitede okuduğu yıllarda restoranlarda çalışmaya başladı.
Culinary Institute of America'dan mezun olan Bourdain, New York'da son derece prestijli restoranların işletmesini üstlendi.
O dönemlerini yazdığı New York Times gazetesinin çok okunanlar listesinde bir numaraya ulaşan 'Kitchen Confidential' isimli kitabı ilk önce ünlü New Yorker dergisinde "Bu Kitabı Okumadan Yemek Yemeyin" sloganıyla tanıtılmıştı.
Kitabın ardından önce Food Network kanalında daha sonra da CNN’de yayınlanan programları ile dünyayı dolaşan Bourdain, iki kez ABD’nin prestijli televizyon ödülü Emmy’ye layık görüldü.
2013’den beri programlarının yayınlandığı CNN, Bourdain'in ölümü sonrası şu mesajı yayınladı:
"Arkadaşımız ve meslektaşımız Anthony Bourdain'in ölümünü doğrularken olağanüstü üzüntü duyuyoruz. Yetenekleriyle bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmedi ve onu çok özleyeceğiz. Dualarımız onunla ve kızıyla birlikte... "
Anthony Bourdain 1985'te lise arkadaşı Nancy Putkoski ile evlenmiş, 2005'te ise boşanmıştı. Bourdain 2007'de kızının da annesi olan dövüşçü Ottavia Busia ile evlendi.
Busia'dan da boşanan Bourdain geçen yıldan beri Harvey Weinstein’ı tecavüz ile suçlayarak #Metoo hareketini başlatan İtalyan aktrist Asia Argento ile berberdi.
Argento’nun yönettiği Parts Unknown Hong Kong bölümü bu hafta CNN’de yayınlanacaktı.
Esra Erol'da kan donduran itiraf!
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet
Merak bunu da yaptırdı! Evde onlarla yaşıyor
Avusturya'ya tepkiler dinmiyor: Kınıyoruz
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum