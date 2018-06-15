Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Metro gazetesinin haberine göre; El-Avadi, geçtiğimiz günlerdeki bir canlı yayın sırasında, yönetmenin yayına son verilmesi talimatı verdiğini duydu. 29 yaşındaki genç kadın, yayın kesildikten hemen sonra işinden oldu.
İZLEYİCİLER KIYAFETİNİ AÇIK BULDU
Sunucu, daha sonra Snapchat'ten yaptığı açıklamada, anlaşmada belirtilen hiçbir kuralı ihlal etmediğini belirtti.
Avadi'nin asıl kovulması nedeninin izleyicilerin kıyafetinden duyduğu rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. İzleyicilerin Twitter'dan yaptıkları yorumlarda, "Sunucu, Ramazan'da mütevazı olmalı" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Hayranları Avadi'yi savunmaya çalışsa da kanal yönetiminin kararı değişmedi.
Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay
Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum