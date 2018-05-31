Ünlü Yapımcının 25 Yıl Hapsi İstendi

Hakkında cinsel taciz, tecavüz gibi çok sayıda iddiaların ortaya atıldığı ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlandığı iddianame Manhattan Mahkeme Heyeti'nin yaptığı oylama sonrasında kabul edilerek kamuoyuna açıklandı.
Hakkında çok sayıda cinsel suç ve taciz iddiaların ortaya atıldığı Weinstein hakkında hazırlanan iddianamede ünlü yapımcının 25 yıl hapsi istendi.
Geçtiğimiz hafta Cuma günü New York’ta tutuklanan Weinstein, çıkartıldığı mahkemede bir milyon dolar nakit kefalet bedelini ödeyip serbest bırakılmıştı.
Weinstein hakkında hazırlanan iddianamede bir ve üçüncü dereceden cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları yer aldı.
İddianame, iki kadının Weinstein aleyhine verdiği ifadeler doğrultusunda hazırlandı. Weinstein’in iddianamede yer alan suçları 2004 ve 2013 yıllarında işlediği belirtildi. İddianamede suçlamaları yönelten ve Weinstein’in cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını öne sürenkadınların isimleri gizli tutuldu.
Manhattan Bölgesi Başsavcısı Cyrus R.Vance Jr, Weinstein aleyhine hazırlanan iddianamenin açıklanması sonrasında yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin Weinstein hakkında savcılar tarafından hazırlanan iddianameyi okuduktan sonra oylamaya sunup ceza davası açılmasına karar verdiklerini söyledi.
Manhattan Başsavcısı Vance, “kabul edilen iddianameyle birlikte sanık Weinstein suçlandığı şiddet nedeniyle hesap vermeye bir adım daha yaklaştı. Bu süreç boyunca destekleri nedeniyle New York Emniyet Müdürü James O’Neill'e ve New York Polis Teşkilatına teşekkür ederim” dedi.
Vance, açıklamasında soruşturma sürecinin halen devam ettiğini belirterek ayrıca mağdur olduğunu iddia eden kişilerin kendilerini arayıp bilgilendirmesini istedi.
Ünlü Yapımcıyı Rıza Sarraf’ın avukatı savunacak
Weinstein’in avukatlığını New York Güney Bölgesi Federal Bölgesi Mahkemesinde yargılanan Rıza Sarraf’ın da avukatlığını yapan Benjamin Brafman yapıyor. Brafman, Weinstein hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada suçlamalara itiraz edeceklerini ve müvekkilinin beraat edeceğine inandığını söyledi.
Kefaletle serbest bırakılan Weinstein, elektronik kelepçeyle takip edilerek tutuksuz olarak yargılanacak.
Yapımcı Weinstein aleyhine cinsel suçlama iddiaları geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. New Yorker Dergisi ve New York Times Gazetesinin haberlerinin ardından başlatılan “Me Too”(“Ben de”) kampanyasıyla kadınlara yönelik cinsel taciz karşıtı kampanya başlatılmıştı.
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