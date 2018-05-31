HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ünlü Yapımcının 25 Yıl Hapsi İstendi

31.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Hakkında cinsel taciz, tecavüz gibi çok sayıda iddiaların ortaya atıldığı ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlandığı iddianame Manhattan Mahkeme Heyeti'nin yaptığı oylama sonrasında kabul edilerek kamuoyuna açıklandı

Ünlü Yapımcının 25 Yıl Hapsi İstendi

Hakkında cinsel taciz, tecavüz gibi çok sayıda iddiaların ortaya atıldığı ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlandığı iddianame Manhattan Mahkeme Heyeti'nin yaptığı oylama sonrasında kabul edilerek kamuoyuna açıklandı.

Hakkında çok sayıda cinsel suç ve taciz iddiaların ortaya atıldığı Weinstein hakkında hazırlanan iddianamede ünlü yapımcının 25 yıl hapsi istendi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü New York’ta tutuklanan Weinstein, çıkartıldığı mahkemede bir milyon dolar nakit kefalet bedelini ödeyip serbest bırakılmıştı.

Weinstein hakkında hazırlanan iddianamede bir ve üçüncü dereceden cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları yer aldı.

İddianame, iki kadının Weinstein aleyhine verdiği ifadeler doğrultusunda hazırlandı. Weinstein’in iddianamede yer alan suçları 2004 ve 2013 yıllarında işlediği belirtildi. İddianamede suçlamaları yönelten ve Weinstein’in cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını öne sürenkadınların isimleri gizli tutuldu.

Manhattan Bölgesi Başsavcısı Cyrus R.Vance Jr, Weinstein aleyhine hazırlanan iddianamenin açıklanması sonrasında yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin Weinstein hakkında savcılar tarafından hazırlanan iddianameyi okuduktan sonra oylamaya sunup ceza davası açılmasına karar verdiklerini söyledi.

Manhattan Başsavcısı Vance, “kabul edilen iddianameyle birlikte sanık Weinstein suçlandığı şiddet nedeniyle hesap vermeye bir adım daha yaklaştı. Bu süreç boyunca destekleri nedeniyle New York Emniyet Müdürü James O’Neill'e ve New York Polis Teşkilatına teşekkür ederim” dedi.

Vance, açıklamasında soruşturma sürecinin halen devam ettiğini belirterek ayrıca mağdur olduğunu iddia eden kişilerin kendilerini arayıp bilgilendirmesini istedi.

Ünlü Yapımcıyı Rıza Sarraf’ın avukatı savunacak

Weinstein’in avukatlığını New York Güney Bölgesi Federal Bölgesi Mahkemesinde yargılanan Rıza Sarraf’ın da avukatlığını yapan Benjamin Brafman yapıyor. Brafman, Weinstein hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada suçlamalara itiraz edeceklerini ve müvekkilinin beraat edeceğine inandığını söyledi.

Kefaletle serbest bırakılan Weinstein, elektronik kelepçeyle takip edilerek tutuksuz olarak yargılanacak.

Yapımcı Weinstein aleyhine cinsel suçlama iddiaları geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. New Yorker Dergisi ve New York Times Gazetesinin haberlerinin ardından başlatılan “Me Too”(“Ben de”) kampanyasıyla kadınlara yönelik cinsel taciz karşıtı kampanya başlatılmıştı.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlikDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik
AİHM: ‘Romanya ve Litvanya CIA İşkencesine İzin Verdi’AİHM: ‘Romanya ve Litvanya CIA İşkencesine İzin Verdi’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan çok sert tepki: ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Rusya'dan çok sert tepki: ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!

Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.