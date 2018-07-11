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Ünlü yatırımcı Mobius: Türkiye, ticaret savaşından fayda sağlayabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital kurucusu Mark Mobius, yerel paralardaki düşüşün etkisiyle Türkiye ve Brezilya'nın ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşından faydalanabileceğini söyledi.

Ünlü yatırımcı Mobius: Türkiye, ticaret savaşından fayda sağlayabilir

Sputnşk'in özel haberine göre Mobius, Bloomberg'den Rishaad Salamat ve David Ingles ile gerçekleştirdiği mülakatta çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret savaşı bağlamında, “Gelişen piyasalarda dibin görüldüğünü söylemek zor ve yüzde 10 daha düşüş yaşanabilir” diyen Mobius, ABD ile Çin arasındaki durumun kritik olduğunu ve kötüleşebileceğini belirtti.

Bu yılın başında Mobius Capital Partners LLP'yi kurmak üzere Franklin Templeton Investments'dan ayrılan gelişen piyasa yatırımcısı, herşey hesaba katıldığında Çin'in ticaret savaşında ABD'den daha fazla zarar göreceğinin altını çizdi.

'ERDOĞAN, DÖVİZ BORCUNU ELE ALMALI'

Mobius, Brezilya ve Türkiye'nin yerel paralarındaki düşüşün etkisiyle ticaret savaşından fayda sağlayabileceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz borcu konusunu ele alması gerektiğini söyledi. Mobius'a göre Hindistan, Güney Kore ve Vietnam'da ticaret savaşından yararlanabilir.

Mobius'a göre Çin teknoloji hisseleri ve Hindistan'da tüketici odaklı şirketler hala iyi fırsatlar bulunuyor.

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yatırımcı mobius capital Mark Mobius ABD çin Türkiye ticaret savaşı Bloomberg

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