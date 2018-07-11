Ünlü yatırımcı Mobius: Türkiye, ticaret savaşından fayda sağlayabilir

Sputnşk'in özel haberine göre Mobius, Bloomberg'den Rishaad Salamat ve David Ingles ile gerçekleştirdiği mülakatta çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
Ticaret savaşı bağlamında, “Gelişen piyasalarda dibin görüldüğünü söylemek zor ve yüzde 10 daha düşüş yaşanabilir” diyen Mobius, ABD ile Çin arasındaki durumun kritik olduğunu ve kötüleşebileceğini belirtti.
Bu yılın başında Mobius Capital Partners LLP'yi kurmak üzere Franklin Templeton Investments'dan ayrılan gelişen piyasa yatırımcısı, herşey hesaba katıldığında Çin'in ticaret savaşında ABD'den daha fazla zarar göreceğinin altını çizdi.
'ERDOĞAN, DÖVİZ BORCUNU ELE ALMALI'
Mobius, Brezilya ve Türkiye'nin yerel paralarındaki düşüşün etkisiyle ticaret savaşından fayda sağlayabileceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz borcu konusunu ele alması gerektiğini söyledi. Mobius'a göre Hindistan, Güney Kore ve Vietnam'da ticaret savaşından yararlanabilir.
Mobius'a göre Çin teknoloji hisseleri ve Hindistan'da tüketici odaklı şirketler hala iyi fırsatlar bulunuyor.
Son dakika! Soma davasında karar çıktı
ODTÜ'lü 4 öğrenci tutuklandı
Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz
Adnan Oktar ve kediciklere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
'Tarihin en büyük savaşı' giderek şiddetleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
İYİ Parti'de büyük kriz!
Türk tamirciden dahiyane fikir! Aracını ortadan ikiye kesip...
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü
Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum