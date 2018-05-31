Ünlü yazardan skandal tecavüz açıklaması: Önemli bir suç değil!

Guardian gazetesinin geniş bir şekilde sayfasına taşıdığı açıklamaları Greer, Galler'de düzenlenen Hay Edebiyat Festivali'nde yaptı. Yazara göre, toplum tecavüze, ciddi bir suç olarak bakmak yerine, "duyarsız ve özensiz" bir hareket olarak görmeye başlamalı.
Greer'in tecavüz için öngördüğü uygun ceza ise 200 saat kamu hizmeti ya da tecavüzcünün koluna "T" harfi dövmesi yaptırılması. İngiltere'de yaşayan 79 yaşındaki Greer'ın tecavüzü "kötü cinsel ilişki" olarak tanımladığı açıklamaları sosyal medyada tepki topladı.
Ünlü yazarın açıklamaları için bir Twitter kullanıcısı "duyduğum tiksintiyi ve hayal kırıklığını kelimelere dökemiyorum" ifadesini kullandı.
Festivalde konuşan Greer, tecavüz kavramına bakışı ters yüz etmeyi amaçladığını da söyleyerek, "Tarihin derinliklerine bakarak bu konuda mesafe katedemiyoruz" dedi. 79 yaşındaki yazar açıklamalarına şöyle devam ediyor:
"Tecavüzlerin çoğu aslında bir hasar vermiyor. Tecavüzü büyük bir suçmuş gibi düşünmek yerine rızasız ilişki olarak düşünelim. Bu içinde duygu bulunmayan kötü cinsel ilişkiden farklı değil."
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