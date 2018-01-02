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Ünlü Youtuber'ın yayınladığı "ceset görüntüleri" tepki topladı

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 12:45 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak (DHA) - ABD'li bir Youtuber'ın son videosunda yer alan ceset görüntüsü büyük tepkiyle karşılandı.

ABD'li Youtuber Logan Paul ve arkadaşlarının Japonya'da bulunan Aokigahara Ormanı'nda çektiği videoda görüntülenen ceset sosyal medyada büyük tepki gördü.

Logan Paul ve arkadaşlarının "lanetli" orman olarak da bilinen Aokigahara Ormanı ziyaretini konu alan videoda, Youtuber'ların bir cesetle karşılaşıp önce şoka uğradıkları daha sonra ise cesetle alay ettikleri görüntüler sosyal medyada hoş karşılanmadı.

Pazar günü Yotube'da yayınlanan ve aldığı tepkiler nedeniyle aynı gün kaldırılan video için kullanıcılar "iğrenç" ve "saygısız" yorumlarını yaparken, Logan Paul Twitter üzerinden videoyla ilgili özür diledi ve "şoka uğradığı için yanlış davranışlarda bulunduğunu" savundu.

Logan Paul ve arkadaşlarının karşılaştığı ceset görüntülerinde, cesedin yalnızca yüzünün bulanıklaştırıldığı gözlemlenirken, gruptan birinin kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine Paul'un, "Daha önce bir cesedin yanında bulunmadın mı?" dediği ve esprisine güldüğü görüldü.

Aokigahara Ormanı gençlerin intihar etmek için sıklıkla tercih etmesi sebebiyle Japonya'da kötü bir üne sahip olmasıyla biliniyor. (Fotoğraflı)

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