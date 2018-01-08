Ürdün: ‘IŞİD Bağlantılı Büyük Bir Terör Saldırısını Önledik’

Ürdün'de istihbarat servisinin, IŞİD'le bağlantılı bir hücrenin askeri tesisler, alışveriş merkezleri ve diğer hedeflere aynı anda saldırı düzenlenmesine yönelik "büyük çaplı” bir planı açığa çıkardığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı Petra, hücrenin ülkede kaos yaratmayı amaçlayan saldırılarını geçen Kasım ayında hayata geçirmeyi planladığını belirtti. Haberde, güvenlik güçlerinin 17 kişiyi tutukladığı, silahlar ve diğer materyaller ele geçirdiği kaydedildi.
Ajansın haberinde, medya kuruluşları ve ılımlı din adamlarının da olası hedefler arasında yer aldığı bilgisi verildi.
Petra, şüphelilerin saldırı planlarını, İslamcı militanların içeriden güçlü destek bulduğu Ruseifa ve Zarqa kentlerinde banka soygunu ve araba hırsızlığı gibi faaliyetlerle finanse etmeyi planladığını belirtti.
Ürdün, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki yürütülen askeri kampanyanın kilit bir üyesi konumunda bulunuyor.
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