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Ürdün ve Rusya Dışişleri Bakanları Suriye’yi Görüşecek

02.07.2018 18:04 | Son Güncelleme

Rusya destekli Şam rejiminin, ülkenin güneyindeki operasyonlarını hızlandırmasıyla çok sayıda sivil Ürdün ve İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınırına akın etmişti

Ürdün ve Rusya Dışişleri Bakanları Suriye’yi Görüşecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Suriye’deki çatışmalar konusunda görüşeceğini söyledi.

Suriye hükümetinin ülkenin güneyindeki operasyonlarını hızlandırmasıyla çok sayıda sivil Ürdün ve İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınırına akın etmişti.

Birleşmiş Milletler’den (BM) bir yetkiliye göre hükümetin operasyonları 270 bin kişinin yer değiştirmesine neden oldu.

Salı günü Moskova’ya uçacağını açıklayan Ürdün Dışişleri Bakanı, Lavrov’la görüşmesinin karşılıklı anlayışı arttırmasını ve krizi kontrol etmek için atılacak adımların önünü açmasını umduğunu söyledi.

Rusya, Suriye hükümetinin güneydeki Dera vilayetine yönelik saldırılarını destekliyor.

BM, son olarak Pazartesi sabahı Ürdün sınırından bölgeye gıda ve tıbbi malzeme sevkiyatı yaptı.

Ürdün mültecilere sınırını açmadı ancak Dışişleri Bakanı Safadi, mültecilere yardım malzemesi gönderildiğini ve sınırın yakınında hastaneler kurulduğunu kaydetti.

Ürdünlü yetkililer Suriye konusunda hem Şam hem de Moskova’yla diyalog kurmaya çalışıyor. Safadi, Lavrov’la görüşmesinde ateşkes ve göçün durdurulması konularına odaklanılacağını söyledi.

Muhalif aktivistlerse Suriye hükümetinin köyleri ve kasabaları bombaladığını ve Dera’da şiddetin arttığını söylüyor.

İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Pazartesi günkü çatışmaların Tafas ve Nawa köylerini hedef aldığını, iki hafta süren çatışmalarda ölen sivil sayısınınsa 123’ü bulduğunu kaydetti.

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