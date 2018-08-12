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Ürdün’de Militanlarla Çatışma

12.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

Ürdünlü bir yetkili, ateş açan ve bir binaya yerleştirdikleri patlayıclar sonucu binanın yıkılmasına neden olan militanlardan 5’inin yakalandığını belirtti

Ürdün’de Militanlarla Çatışma

Ürdünlü bir yetkili, ateş açan ve bir binaya yerleştirdikleri patlayıclar sonucu binanın yıkılmasına neden olan militanlardan 5’inin yakalandığını belirtti.

Olayda 3 katlı bina yıkıldı, güvenlik güçlerinden de 3 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi gecesi es-Salt kasabasında meydana gelen olay militanların batı yanlısı Ürdün Krallığı’nda istikrarsızlığa neden olabileceği endişelerini artırdı.

Militanların Ürdünlü olduğu ve güvenlik kurumlarıyla hassas yerleri hedef almayı planladıkları kaydedildi.

Yetkililer militanların hangi örgütle bağlantılı olduklarını açıklamadı.

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