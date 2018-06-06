Ürdün’de Sendikalar Grev Çağrısı Yaptı

Ürdün’ün başkenti Amman’da sendikaların vergi artışı nedeniyle yaptığı grev çağrısı yanıt buluyor. Son olarak başkentte birçok mağaza ve eczane kapandı.
Kral Abdullah, halkın tepkisine başbakanı görevden alarak yanıt vermişti.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) istediği reformların fiyatların ve gelir vergilerinin artmasına neden olması ülkede son yıllarda görülen en büyük protesto gösterileriyle sonuçlanmış durumda.
Ancak birçokları Kral Abdullah’ın Dünya Bankası ekonomistlerinden Ömer el Rezzaz’ı yeni hükümeti kurması için görevlendirmesinin ardınan greve katılmaktan vazgeçmişti.
Eski Başbakan Hani Mulki vergi reform tasarısında değişiklik yapmak istemediği için görevinden istifa etmişti.
Daha önce eğitim bakanlığı yapan Harvard mezunu Rezzaz, yeni hükümeti kurmak için görüşmelere başlıyor.
Bu sırada Amman’da birçok iş yeri grev nedeniyle kapandı, hastane çalışanları iş bıraktı ve protesto gösterisi düzenledi, yüzlerce kişiyse Sendikalar Birliği’nin merkez binası önünde toplandı.
Amerika’nın önemli müttefiklerinden Ürdün geçtiğimiz yıllarda Ortadoğu’yu çalkalayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinden şimdiye kadar etkilenmemişti.
Ürdün siyasetinde genellikle uzlaşmacı bir karakter olarak görülen Kral, yeni kabinenin vergi sisteminin tamamını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi ve kanun tasarısıyla ilgili derhal diyalog zemini oluşturulmasını istedi. Kral Abdullah görüşmelerde siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum gruplarının birlikte yer alması çağrısı da yaptı.
IMF, ülkenin 37 milyar dolarlık borcunu bir plana bağladı. Hükümetse kamu hizmetleri için kaynağa ihtiyacı olduğunu söylüyor ve reformların zenginler üzerine daha ağır yük getirerek toplumsal eşitsizliği gidereceğini söylemine şüpheyle yaklaşıyor.
Rezzaz’ın yoksulları vurması beklenen reformlara karşı olduğunu söyleyen yetkililer, Rezzaz’ın başbakan olarak atanmasının Ürdün’ün reformlarla yola devam edeceğini ancak bunu adım adım yapacağını gösterdiğini kaydediyor.
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