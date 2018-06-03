Ürdün’de Vergi Artışlarına Protesto

Binlerce Ürdünlü hükümetin vergilerde ve bazı fiyatlarda artışı da içeren yeni kemer sıkma politikalarını protesto etmek için şu ana kadar hükümete karşı düzenlenen en büyük eylemi hayata geçirdi.
Polis, Cumartesi günü geç saatlerde göstericilerle çatıştı, başbakanlık ofisine yürümek isteyen göstericileri uzak tutmak için gözyaşartıcı gaz kullandı.
Göstericiler ‘‘halk hükümeti devirmek istiyor’’ şeklinde slogan attı.
Cumartesi günü erken saatlerde Kral Abdullah, başbakan, kabinedeki bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmişti.
Devlet haber ajansı Petra, kralın mali reformların yükünü Ürdün halkının tek başına taşımaması gerektiğini söylediğini aktardı.
Abdullah ülkede son sözü söyleyen karar konumda olmasına rağmen halk, onun atadığı hükümete karşı öfkeli.
Ürdün’e bir süredir dış borcunu azaltması için ekonomik reformlar yapması konusunda uluslararası baskı yapılıyordu.
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı
Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!
Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum