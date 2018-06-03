Ürdün’de Vergi Artışlarına Protesto

Binlerce Ürdünlü hükümetin vergilerde ve bazı fiyatlarda artışı da içeren yeni kemer sıkma politikalarını protesto etmek için şu ana kadar hükümete karşı düzenlenen en büyük eylemi hayata geçirdi.

Polis, Cumartesi günü geç saatlerde göstericilerle çatıştı, başbakanlık ofisine yürümek isteyen göstericileri uzak tutmak için gözyaşartıcı gaz kullandı.

Göstericiler ‘‘halk hükümeti devirmek istiyor’’ şeklinde slogan attı.

Cumartesi günü erken saatlerde Kral Abdullah, başbakan, kabinedeki bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Devlet haber ajansı Petra, kralın mali reformların yükünü Ürdün halkının tek başına taşımaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Abdullah ülkede son sözü söyleyen karar konumda olmasına rağmen halk, onun atadığı hükümete karşı öfkeli.

Ürdün’e bir süredir dış borcunu azaltması için ekonomik reformlar yapması konusunda uluslararası baskı yapılıyordu.

