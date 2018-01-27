Ürdün’deki Suriye: Savaşın bedelini ödeyen kadınlar

Son Güncelleme 3 saat önce 27.01.2018 11:24 |3 saat önce

Savaşın acımasız yüzü; küçücük kız çocukları daha kadın olmadan birisinin karısı oluyor.

Ürdün'ün Mafraq kentindeki mülteci kampını ziyaret eden Nevşin Mengü'nün izlenimleri...Bir oda dolusu hediyelik eşya. Hepsini Suriyeli mülteci kadınlar yapmış. Burası 100 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Ürdün'ün Mafraq kenti… Malum Ürdün bir mülteci ülkesi. 9 buçuk milyonluk ülkenin üç buçuk milyonu mülteci yada göçmen. Suriye savaşına kadar ağırlıklı olarak Filistinli ve Iraklı mültecilere ev sahipliği yapan Ürdün Suriye'de iç savaşın başlamasıyla beraber 1 buçuk milyon nüfuslu Suriyeli mülteci akınına uğramış. Orana vurursak bu Türkiye'ye 20 milyon Suriyeli gelmesi gibi bir şey. Ürdün'e gelen tüm mülteciler Arapça konuşuyor ama bu arada kültürel farklar olmadığı anlamına gelmiyor. Ürdün'e gelen Suriyeli mülteciler arasında en yaygın sorunlardan biri çocuk yaşta evlilikler. Suriye'de genellikle 18 yaşında evlenmemiş bir genç kadın evde kalmış sayılıyor. Kız çocukları 12, 13 yaşında çoğu zaman ailenin de zorlamasıyla evlendiriliyor. Sek sek oynayacak yaşta evinin kadını oluyor Mülteci ailelerin pek çoğu için kız çocukları "başa bela". Savaştan kaçan ailelerin kız çocukları tecavüze uğrayabilir ya da "hataya düşebilirler", evlenmeden cinsel ilişkiye girebilirler ve ailenin namusuna halel getirebilirler diye Suriyeli aileler bir an önce kız çocuklarını baş göz edip, bu sorumluluktan kurtulmak istiyor. Kız çocukları ip atlayacakları sek sek oynayacakları yaşta, evlerinin kadınları oluyor. Kendileri çocukken, çocuk dünyaya getiriyor.

Suriyeli mülteci bir kadın Ayet Mohammed Esmadi, 2015 yılında Ürdün'e gelmiş. Şu anda 20 yaşında ama kocaman bir kadın gibi. 14 yaşında evlenmiş. Kucağında kızı Aya var. Aya'nın kaşları hep çatık. Çünkü hep annesi aslında içten içe hep kızgın. 14 yaşında evlendirildiğinde öfkelenmiş, okumayı tercih edermiş. Hiç tanımadığı biriyle evlendirilmiş, kocasını düğünden önce hiç görmemiş. Buna geleneksel evlilik diyor Suriyeli kadınlar. Yaygın bir yöntem. Mülteci kadınlardan birine kocasına aşık olup olmadığını sordum, yüzüme bomboş gözlerle baktı. Aşkın evlilikte ne işi var anlayamadı. Evlilik aşk işi değil bu topraklarda kadınlar için bir varoluş yöntemi. Kamptaki kadınlara destek Mafraq'da faaliyet gösteren Kraliçe Zain AL Sharaf Derneği, gönüllülük esası ile çalışan bir kuruluş. USAID'den Ürdün devletinden bütçe alıyor. Dernek bünyesinde mülteci kadınlara eğitim veriliyor. Kadınlara çocuk bakımı, cinsel sağlık, aile yaşamı gibi konularda bilgi veriliyor. Bir de fotoğraflarda gördüğünüz gibi el işleri öğretilmiş. Kadınlar satılabilecek küçük süsler yapıyorlar. Hem vakitleri doluyor hem de küçük olsa cep harçlığı kazanabilecekleri bir el becerisi ediniyorlar.