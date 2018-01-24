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Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti

24.01.2018 11:34 | Son Güncelleme 2 saat önce

Fantastik ve bilim kurgu romanlarıyla dünya çapında ün yapan ABD'li yazar Ursula K.

Le Guin 88 yaşında hayatını kaybetti. Le Guin'in kitapları 40'tan fazla dile çevrilmişti.ABD'li bilim kurgu ve fantastik edebiyatın usta yazarı Ursula K. Le Guin 88 yaşında hayatını kaybetti.

Le Guin, birçok dile tercüme edilen ve beyaz perdeye de aktarılan "Yerdeniz" üçlemesiyle üne kavuşmuştu. "Karanlığın Sol Eli" ve "Mülksüzler" adlı romanlarıyla da tanınan ABD'li yazarın ailesi tarafından yapılan açıklamada Le Guin'in ölüm nedenine dair bilgi verilmedi, sadece yazarın birkaç aydır hasta olduğu ifade edildi.

"Edebiyat ikonası"

Nebula ve Hugo gibi birçok ödülün de sahibi olan ABD'li yazarın eserleri 40'tan fazla dilde yayınlandı, milyonlarca fantastik edebiyat ve bilim kurgu meraklısının gönlünü fethetti.

Le Guin 20'den fazla romanın yanı sıra 100'ün üzerinde de öykü kaleme almıştı. Ünlü dehşet ve korku romanları yazarı Stephen King, tarzının en büyüklerinden biri olduğunu söylediği Le Guin'i "edebiyat ikonası" olarak tanımlamıştı.

DW/AFP/Reuters,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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