Usluer: ‘Yargı Yoluna Gidilmesi Konuşulmadı Biz CHP’liyiz’

Eski Yalova Milletvekili ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, saat 14.20’de başlayan toplantıda ilk 40 dakika kaldı. İnce, kendisinin de davet üzerine toplantıya geldiğini ancak CHP’de 30 yıl sonra ilk kez delege olmadığını ve bunu nedenle sadece görüşlerini anlatacağını ifade etti. İnce, “Siyasi partiler kurultaylarında yöneticilerini seçer. İki yıllığına seçilir bu yöneticiler. İki yıllığına seçilen genel başkan ve parti meclisi üyelerine, partinin kurultay delegeleri partinin tapusunu vermez, yönetme yetkisini verir. Tapu verilmiyor. Atatürk'ün partisinin tapusu bütün millete aittir. Şu anda Sayın Genel Başkana ve MYK üyelerine ait değildir. Dolayısıyla partilerin yöneticileri kiracılardır. Ev sahibi biziz. Kiracı diyor ki 'Ben evi tahliye etmeyeceğim. 'Kötü, hor kullanıyorsun evi, bakımını yaptırmıyorsun, çatısı akıyor. 'Hayır, tahliye etmeyeceğim.' diyor. Boşaltmıyor evi. Peki biz ev sahibi olarak evi tahliye etmiyor diye evi yakacak, yıkacak mıyız? Hayır. Arkadaşlara tavsiyem bu. Tamam, tahliye etmiyor olabilir. Kiracı, 'Ben tanımıyorum, 700-800 imza da getirseniz kurultayı toplamıyorum' diyor. Bunu millete anlatacağız” dedi. İnce, gazetecilere yaptığı bu ilk açıklama sonrası toplantıdan ayrılırken konuşmamayı tercih etti.

Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP’de 24 Haziran seçim sonuçlarıyla başlayan yönetim tartışmasında, Muharrem İnce’nin liderliğini destekleyen partililer Ankara’da toplantı gerçekleştirdi. Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti üyeleri Parti Meclisi Gaye Usluer, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu gibi isimler ile imzacı delegeler buluştu.

Bunun üzerine Usluer, CHP Genel Merkezi’nin imzasını çektiği iddia edilen 31 delegeye ait noter onaylı, ıslak imzalı belgeleri görmek istediklerini açıkladı. CHP’nin mutlaka kurultaya gitmesi gerektiğini görüşünde olduklarını aktaran Usluer, toplantıda CHP’de 24 Haziran’dan bugüne halen yapılmamış olan tespitleri de yaptıklarını kaydetti. Usluer, “Dilekçelerden henüz yanıt alamadığımız için 630 imza bir şekilde 600’ün altına düşürüldü. Hala imza veren 630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Toplantının ana teması; delegelerimiz 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar. Bundan sonra ne olacak? Farklı seçenekler tartışılmakla birlikte herkesin ortaklaştığı seçenek 630 delege imza talebinin yerine getirilmesi, yani yerel seçimler öncesinde olağanüstü kurultayın yapılması. Hafta içinde delegasyonun temsil edilmesini istediğimiz kişilerden oluşan heyet bir deklarasyon hazırlayacak ve bunu kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.

Usluer, söz konusu seçenekler arasında yargıya başvuru olup olmadığını sormamız üzerine ise, “Hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmayan tek şey yargı süreci. İçerideki arkadaşlarımız gerçek CHP’liler, yıllarını, ömürlerini partiye adamış arkadaşlarımız. Sonuçta bir aileyiz. Genel merkez, biz, örgütlerimiz hepimiz bir aileyiz. Buradan çıkacak herşey öncelikle partimizin ve ülkemizin geleceğinin iyiliği olacaktır” dedi.

Usluer, toplantıya imzacı 630 delege katılımı sağlanıp sağlanmadığı konusunda ise, “630 delegeyi temsilen her ilden en az bir kişi kaydıyla yaklaşık 400 kişi biraradayız Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegelerimiz bu siyasal değerlendirmeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Bu arada toplantı katılımcıları arasında PM üyeleri Necati Yılmaz, Mehmet Ali Çelebi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu gibi isimler de vardı.

