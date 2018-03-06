USS Lexington: İkinci Dünya Savaşı'nda batan uçak gemisi 76 yıl sonra bulundu

ABD Pasifik Komutanlığı'ndan Adam Harris da geminin bulunmasıyla ilgili olarak, "USS Lexington'dan kurutlan birinin oğlu olarak, Lexington'ı buldukları için Paul Alen ve Research Vessel'deki mürettebata tebriklerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

ABD Donanması da geminin bulunduğunu doğruladı. Arama çalışmalarının Microsoft şirketinin kurucu ortaklarından Paul Allen'ın liderliğindeki bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirtti.

3-4 MAyıs arasında Japon kuvvetler Solomon Adaları'ndan Tulagi'yi ele geçirdi. ABD bu sırada Japonya'danın bir kaç gemisini batırırken Japon güçler Mercan Denizi'ndeki ABD Donanması'na ait gemileri bulmak için ilerlemeye başladı.

7 Mayıs sabahı Japon gemisi Şokaku'dan havalanan uçaklar bir ABD destroyeri ile tankerini batırdı. Tuğamiral Frank J. Fletcher'ın komutasındaki ABD uçakları da Japon hafif uçak gemisi Şoho'yu ve bir kruvazörü batırdı. Japon uçakları Lexington'a saldırıp 35 uçak taşıyan gemiyi batırdı. Karşı taarruza geçen ABD uçakları da büyük Japon uçak gemisi Shokaku'ya saldırıp bertaraf etti.

ABD Donanması, batan Lexington'daki 216 mürettebatın öldüğünü 2000'den fazla personelin de gemiden kurtarıldığını açıkladı.

Allen'ın arama kurtarma şirketi Vulcan'ın sözcüsü Robert Craft, "Lexington'ı bulmak önceliklerimiz arasındaydı çünkü İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybedilen ana gemilerden biriydi" dedi. Gemi denizden çıkarılmayacak çünkü ABD Donanması Lexington'ı savaş "savaş mezarlığı" olarak değerlendiriyor.