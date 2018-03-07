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Utandıran görüntü! BM’de Suriye’deki katliamı görüşüp göbek attılar

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 20:47 | Son Güncelleme

Cenevre’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta’da yaşanan insani krizi görüştü. Toplantı sonrası ABD ve Suudi Arabistan delegelerinin verdiği partide edilen danslar sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de Beşar Esad rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlalleri konusunda bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonrasında ise ABD ve Suudi Arabistan delegeleri görüntüleri daha sonra basına sızan bir “parti” verdi. Delegeler, Suriye’de yaşananları konuştukları İnsan Hakları Konseyi toplantısının ardından dans etmeye başladılar.

Doğu Guta'da büyük bir krizin yaşandığı bu dönemde ortaya çıkan gizli görüntüler ise büyük tepki çekti.

ESAD'IN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ KINANDI

Öte yandan Konsey, Esad rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan karar tasarısını kabul etti.

Oturumda, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'de rejimin işlediği tüm temel insan hakları ihlalleri ve istismarları, uluslararası hukuku çiğnemesi ve insani durumun kötüleşmesini kınayan karar tasarısı 29 evet, 4 hayır ve 14 çekimser oyla kabul edildi.

Konsey'in kabul ettiği karar tasarısında, rejimin, Doğu Guta'ya sürekli insani erişim vermemesi, hastanelere ve sivil altyapıya karşı bitmek bilmeyen saldırıları, her türlü ağır silah ve hava bombardımanlarıyla sivilleri ayrım gözetmeksizin vurması ve kimyasal silah kullanıldığı iddiaları "şiddetle" kınanıyor.
İngiltere'nin karar tasarısında Doğu Guta'da BM'nin aldığı 30 günlük insani ateşkes kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve bölgedeki yaralı ve hasta binden fazla kişinin acil tahliye edilmesi talebi yer alıyor.

Tasarıda ayrıca Doğu Guta'da insan hakları ihlalleri ve istismarlarını işleyenler ile uluslararası hukuku çiğneyenlerin hesap vermesi gerektiği vurgulanırken bölgedeki son ihlallerin BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu tarafından kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması talep ediliyor.

Suriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybettiSuriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybetti
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Anahtar Kelimeler:
BM Suriye doğu guta katliam

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
şu siryeyyi bi yok etsinler ya harbiden yok olsun şu ülke Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Arkadaş ım iddia kupon yapıyor o adam Suriye ne alaka
Inşallah orada yaşayan insanların yaşadıklarını yaşarsınız insan musveddeleri
kanla beslenen insanların dansına şaşırmak saçma olurdu zaten
oynamayan lider mi var! her iktidar yalnızca çıkar amaçlı ağlar çıkar amaçlı güler...
gel halebim şamım turanım özler seni
bombayı bunlara atıcan
Onlar için çocuklar,kadınlar hele Müslümanların ölmesi hiç önemli değil aksine daha mutlu olurlar. Ama Suuidi'lerin ABD ile birlikte düzenledikleri partide böyle utanç verici görüntülere ortak olmaları Arapların nasıl bir insan olduklarını umarım şimdi hayranlık besleyenler için bir düşünme fırsatı vermiştir.
dunyada bazi kesimler ölenlerin üstunden şow yapiyor cok yazik gunah
Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner arabistan!!
Peki o kadar şehit imiz varken Tayyip efendi Tanzanya da neden davul çalıyor bunlara sesi çıkanlar burnunun dibini neden görmüyor...
@cancan2ool Kalpleri taş olduğu için.
kararınız batsın diyen Reis ne kadar da haklı :(
Arabistan ABD ye bağlı bir devlet, yöneticileri ABD tarafindan seçilen. ABD Müslümanlar için en kutsal yerin yöneticilerini seçiyor. Müslüman dünyası Müslümanım diye geçiniyor. Ne kıymetli dünyaymış bea. Onca insan ölüp gidiyor. Din,para, çıkar savaşları yüzünden
ALLAH BÜYÜKTÜR MAHKEME'İ KÜBRADA GÖRÜLECEK HERŞEY
zaten bu olayların mimarları bu ülkeler deyilmi cok görmiyeceksin o zavalı insanlar öldüyünden mutlu bunlar
kıyamet kopsun artık bu kötü film sona ersin...!
bizim ağamız da arap hayranı
araplar yahudi uşağı oldu
Rahmetli Dedemin bir lafi var. AYİ'DAN POST ARAPTAN DOST OLMAZ derdi.
Heryeri sömüre sömüre zengin oldular göbek atacaklar tabi.
yalandan toplantı... amaçsız, reklam kokan hareketler bunlar. millet işbaşında görsün. BM de kim takar fakir fukaranın çilesini...
Bunlar insan mı ki bunların insan haklari adına bir yararları olsun hele ki Suudi Arabistan her halt bunlardan cıkıyor sözde müslümanlar Allahtan Kabe orada yoksa bunlar Amerikadan daha gavur
yazık ki ne yazık islam emperyalizimin oyuncağı olmuş
yazık BM BM diye çırpınıyor dünya BM değil türkiye gelirse huzur gelir
bütün dökülen kan şunların göbek atması için! artık ne zaman uyanacaz.! az bir zümre için tüm dünya kan ağlıyor. cahiliye dönemi neyse aynısı biziz. hatta daha kötü.. biz taksitle yaşayıp borçla ölürüz. köleler daha iyi değilmi sizce? bu kadar köleden aşağılıklen halen nasıl böyle mutlu yaşayabiliyorız? bizde enteresan yaratıklarız he!
EY ABD! MÜSLÜMANLARI KORUSANA.....
Esada katil diyenler bunlar esadı bize anlatan bunlar hadi karar verin.
İnsan olmıyan Saud maud ABD katileri nasıl olurda insan hakları konuları konuşabiliyor, ikiside domuzdan daga kirliler!
Bati devletlerinin usagi olmus arap yoneticiler yuzunden Islam alemi birlik olamiyor.Sasirmadim.
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