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Uyku Eksikliği Sağlık Sorunu Riskini Arttırıyor

16.03.2018 13:49 | Son Güncelleme

16 Mart Cuma, Dünya Uyku Günü nedeniyle uzmanlar yeterli ölçüde uyku uyuyabilmenin önemine dikkat çekmeye çalışıyor. Uyku, sağlığı korumak, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için şart

Uyku Eksikliği Sağlık Sorunu Riskini Arttırıyor

Bu yıl Dünya Uyku Günü’nde vücudumuzun biyolojik saatini dinlemenin ve günlük fizyolojik ritmini korumanın önemi vurgulanıyor. Bunlar uyku düzensizliklerini azaltmada ve uyku eksikliğinden kaynaklanan diğer sorunların çözümünde önemli rol oynuyor.

Girişimci Arianna Huffington, uzun süredir uyku kalitesini arttırmanın önemini vurgulamak için çalışıyor.

Yaptığı basın açıklamasında uykunun sağlıklı bir vücudun temelini oluşturduğunu belirten Huffington, uykunun yeniden şarj olarak verimli hale gelmemiz ve gün içinde kendimizle ve başkalarıyla iletişimde bulunmamız için gerekli olduğunu söyledi.

Amerikalılar az uyuyor

Araştırmaların çoğu Amerikalılar’ın uyku konusunda çok başarılı olmadıklarını gösteriyor.

“Uyku neden önemli

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