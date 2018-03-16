Uyuşturucu kartellerine şifreli Blackberry yapan şirket

Meksikalı uyuşturucu kartelleri gibi dünyanın başlıca suç örgütleri için şifreli akıllı telefon yapan bir şirketin yöneticilerine suçlama yöneltildi.

Kanada merkezli Phantom Secure adlı şirketin, üzerinde değişiklik yaptıkları Blackberry akıllı telefonları Meksika'daki Sinaloa Karteli gibi suç örgütlerine sattıkları ileri sürüldü.

Böylece ilk kez, suçlular için bilerek şifreli teknolojiler üreten bir şirket ABD makamları tarafından suçlanmış oldu.

Adalet Bakanlığı Vincent Ramos adlı şüphelinin geçen hafta Seattle'da yakalandığı ve Ramos ile dört iş arkadaşına resmen suçlama yöneltildiğini belirtti.

Tek tutuklu sanık olan Ramos ve arkadaşlarına tehdit ve uyuşturucu dağıtımına yardım suçlaması yapıldı. Her iki suçlamaya da maksimum ömür boyu hapis cezası veriliyor.

ABD'li Zavcı Adam Braverman BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu Phantom Secure şirketi, tüm dünyada uluslararası uyuşturucu ticaretini yapmak için tasarlanmı Kaçakçılar, buna Sinaloa Karteli de dahi, tamamen şifreli cihazları güvenlik güçlerinden kaçmak için kullanıyordu." dedi.