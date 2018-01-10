'Uzayda 9 santimetre uzadım' diyen astronottan özür

Japon Astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaşmıştı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, daha sonra konu ile ilgili bir özür açıklaması yayınlayan Kanai, bir hata yaptığını boyunun 9 değil 2 cm uzadığını belirtti ve yanlış bilgilendirmeden dolayı özür diledi.

Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.

Astronotlar yer çekimine geir döndüklerinde boyları normal uzunluklarına geri dönüyor.