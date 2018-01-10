HABER

'Uzayda 9 santimetre uzadım' diyen astronottan özür

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 15:26 | Son Güncelleme 2 saat önce

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıklamıştı Astronot daha sonra yaptığı açıklamada bu bilginin doğru olmadığını belirtti.

'Uzayda 9 santimetre uzadım' diyen astronottan özür

Japon Astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaşmıştı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, daha sonra konu ile ilgili bir özür açıklaması yayınlayan Kanai, bir hata yaptığını boyunun 9 değil 2 cm uzadığını belirtti ve yanlış bilgilendirmeden dolayı özür diledi.

Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!
Uzayda 40 yıldır dolaşan Türkçe 'selam' mesajının sırrı
Çin’in uzay istasyonu Türkiye’ye düşebilir!

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.

Astronotlar yer çekimine geir döndüklerinde boyları normal uzunluklarına geri dönüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uzay ISS Norişige Kanai

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Diğer Haberler
Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

Son dakika Sofya'da bomba paniği! Havalimanı boşaltıldı

Son dakika Sofya'da bomba paniği! Havalimanı boşaltıldı

ABD'den Avrupa'ya 3 bombardıman uçağı!

ABD'den Avrupa'ya 3 bombardıman uçağı!

Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!

Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!

Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili kritik açıklama

Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili kritik açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.