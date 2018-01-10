Japon Astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaşmıştı.
ntv.com.tr'de yer alan habere göre, daha sonra konu ile ilgili bir özür açıklaması yayınlayan Kanai, bir hata yaptığını boyunun 9 değil 2 cm uzadığını belirtti ve yanlış bilgilendirmeden dolayı özür diledi.
Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.
Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.
Astronotlar yer çekimine geir döndüklerinde boyları normal uzunluklarına geri dönüyor.
Kripto FETÖ'cüler olayında flaş gelişme! Burak Akın'dan sonra 4 muvazzaf subay daha teslim oldu
Hükümetten son dakika erken seçim açıklaması
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi
Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!
'Uzayda 9 santimetre uzadım' diyen astronottan özür
Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı
Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!