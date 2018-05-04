İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...
24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum