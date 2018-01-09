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Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 22:35 | Son Güncelleme 2 saat önce

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı. Uzmanlar, yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabildiğini belirtti.

Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

3 haftadır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Japon bir astronot Norishige Kanai, geldiğinden beri 9 cm uzadığını açıkladı. Kanai, sosyal medya hesabından Haziran sonunda kendisini eve götürecek Soyuz aracının koltuğuna sığamayacağından endişe ettiğini yazdı.

Kanai, Twitter hesabından, "Herkese merhaba. Büyük bir duyurum var. Uzaya ulaştıktan sonra vücut ölçümlerimiz yapıldı. Wow WowWow.. 9 cm uzamışım. Üç hafta içinde bir bitki gibi büyüdüm. Liseden beri böyle bir yaşamamıştım. Geri döndüğümde Soyuz'un koltuğuna oturup oturamayacağım konusunda biraz endişeliyim" mesajını paylaştı.

Ancak uzmanlar astronotların uzayda uzayabileceğini, bu ölçülerin kişilerin vücutlarına göre farklılık gösterdiğini bildirdi.

İHA

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