Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Sınırı yürüyerek geçeceği açıklanan Kim Jong-un, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.
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