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Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2018 03:32 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in(muun jay-in) Panmunjom'daki Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Sınırı yürüyerek geçeceği açıklanan Kim Jong-un, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Güney Kore Kim Jong Un Moon Jae-In

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