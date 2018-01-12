Uzmanlar uyarıyor: Kuzey Kutbu turizmi felakete yol açabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Bilim insanları, Kuzey Kutbu turizminin buzulların erimesine yol açması nedeniyle "çevreye ciddi bir tehdit" oluşturduğu uyarısı yaptı.

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin (National Snow and Ice Data Center / NSIDC) verilerine göre Kuzey Kutbu denizindeki buzlu su oranı 1980'lere göre 2016 yılında 490 bin mil kare azalırken bilim insanları Kuzey Kutbu turizminin buzulların erimesinde büyük bir katkısı olduğunu ve bu sebeple turizmin çevreye büyük bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Kuzey ülkeleri ve Grönland'ın başını çektiği Kuzey Kutbu turizmi kapsamında 1990 yılında İzlanda çevresini 7 bin 952 yolcu ziyaret ederken, 2016 yılında bu rakam dört buçuk milyona ulaştı. Rus Kutup Bölgesi de geçen sene Çinli turistlerin ziyaretiyle yüzde 20 daha fazla ziyaretçi ağırladı.

Uzmanlar, artan turizm trafiği nedeniyle gerçekleşecek bir petrol veya kanalizasyon sızıntısının el değmemiş kutup ortamına ciddi zarar verecek bir felaket ihtimalini artırdığını söylüyor. Ottawa Üniversitesi coğrafya, çevre ve harita Doçenti Jackie Dawson, "Bir felaketin gerçekleşmesine çok az kaldı. Bu gidişle Kuzey Kutbu'nda artan insan faaliyeti nedeniyle bir iklim değişikliği felaketi göreceğiz" dedi.