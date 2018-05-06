Uzmanlar ve Halk Muharrem İnce’yle İlgili Ne Düşünüyor?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi aday olarak göstermesiyle ilgili farklı düşünceler var. “Muhalefetin ittifak kararı iktidarın elini zayıflattı” Siyaset Bilimci ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Barış Doster, muhalefetin seçim öncesi yapmış olduğu ittifakın, iktidarın elini zayıflattığını söyledi. Doster, “Hem cumhurbaşkanlığı seçimindeki hem de 16 Nisan referandumundaki oy oranlarına baktığımızda yüzde 48’lik bir muhalif bloğu diğer adıyla hayır bloğu söz konusu. CHP’nin merkez solda bir parti olarak muhafazakar ve sağdaki partileri yanına alması ve bir ittifak kurmaları, denklemdeki ağırlıklarını bugün itibariyle daha da arttırmıştır. Yani düne nazaran iktidar bloğunun eli biraz daha zayıflamış görünüyor. Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi’nin klasik oyunu, son seçimlerde aldığı oyu alabilir. Ancak bunun üzerine hayır bloğunda diğer bileşenlerden ne kadar oy alacağı, asıl önemlisi ise iktidar bloğunun, cumhur ittifakının tabanından ne kadar oy alacağını önümüzdeki süreçte kampanya biraz daha ete kemiğe büründükçe, meydanlar biraz daha hareketlendikçe göreceğiz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır” Doç.Dr. Doster, mevcut durumda cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur ihtimalinin olduğunu vurguladı. Doster, “Bugünkü denkleme, bugünkü ittifaklara bakarsak, önümüze gelen anketlere ve en önemlisi en somut iktisadi gidişata bakarsak, artan dolara, artan avroya bakarsak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalma ihtimali bugün itibariyle var” dedi. “İlk turda en yüksek oyu alan muhalif aday ikinci turda desteklenmeli” Çatı aday formülü Türkiye’de denendi ve bu formülün başarısız olduğu görüldü. Yanlışta tekrar ısrar etmenin bir anlamı yok. Herkes kendi adayını çıkarmalı ve eğer seçim ikinci tura kalırsa en çok oy alan muhalif aday etrafında birleşilmeli. Bu da bir centilmenlik anlaşmasıyla, bir protokolle Türk kamuoyuna açıklanmalıdır. “Cumhur İttifakı, seçimlere muhalefete göre daha hazır” Gazeteci Yazar Merve Şebnem Oruç, iktidar partisinin uzun zamandır seçim çalışması yaptığına dikkat çekerek bu yüzden avantajlı olduğunu savundu.

Oruç, “Cumhur ittifakı şu anda en güçlü ittifak gibi gözüküyor. Ak Parti’nin zaten çok ciddi bir oy oranı var.1 Kasım 2015 seçimlerinde bunu gördük. 16 Nisan referandumunda MHP’nin desteğiyle yüzde 51,5 bandına ulaştılar. Parlamento seçimleri açısından cumhur ittifakı, şu anda en hazır ittifak gözüküyor.16 Nisan referandumunun hemen ardından başladıkları bir süreç var biliyoruz. Ak Parti çok hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı genel başkan olarak atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım erken seçim kararı verilmeden Türkiye’de 79 tane ili gezmişler. Halkla da buluştular buralarda. Cumhurbaşkanına ne zaman sahalara ineceksiniz diye sorulduğunda kendisinin zaten sahada olduğunu söylemişti. Bu bağlamda hazırlık anlamında öndeler. Muhalefet tarafı ise erken seçime hem biraz hazırlıksız yakalanmış olmanın hem de aralarındaki bazı anlaşmazlıkları çözememiş olmanın getirdiği durumla biraz daha dezavantajlı gözüküyor ” dedi. “Muharrem İnce CHP’nin bütün oylarını alamaz” Gazeteci Yazar Merve Şebnem Oruç, Muharrem İnce’nin, CHP’nin bütün oylarını alabileceğini düşünmediğini belirtti. Oruç, “Muharrem İnce meselesi biraz parti içi tartışmalar sonucu ortaya çıktı. Hatırlayalım Abdullah Gül ismi ilk konuşulduğunda Muharrem İnce, en sert tepkiyi verenlerden biriydi. Ardından çok farklı sesler çıktı. Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, eğer partisinin içindeki kişiler bu kadar sert tepki göstermeseler ve Meral Akşener ortak aday fikrinden vazgeçmeseydi, Abdullah Gül isminde ısrar edecekti. Yani CHP içindeki tartışmalar, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yıkmak söyleminin önüne geçmiş gibi gözüküyor” dedi.

Peki halk Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ne düşünüyor? Prodüksiyon işiyle uğraştığını belirten Sercan Apak, Muharrem İnce’nin mevcut durumda CHP’den çıkabilecek en iyi aday olduğunu ifade etti. Türkiye’nin birçok alanda gidişatının iyi olmadığını söyleyen Sercan Apak, Muharrem İnce gibi insanlara ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi. Halil Serdar Kızılboya ise Muharrem İnce’nin zayıf bir aday olduğu görüşünde. Ayrıca İnce’nin Meral Akşener’i desteklemek için çıkartılmış bir aday olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ev hanımı Elif Türel, Muharrem İnce’nin adaylığıyla ilgili umutlu olduğunu belirtti. Türel, “Umutluyum. İnce’nin demokrat bir aday olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de yaşayan bütün insanların inançlarını güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Türkiye’de yapılacak seçim normal bir seçim değil. Sistem değişikliğine gidiliyor. O yüzden de diğer adaylar kadar güçlü bir aday olacağını düşünüyorum” dedi. Bülent Palabıyık ise Muharrem İnce’nin tek başına yeterli olamayacağını, güçlü bir aday olmadığını ve yüzde 51’lik kesimi temsil etmediğini söyledi.