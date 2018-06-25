Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

15 yaşındaki Lesandro Guzman-Feliz, Çarşamba günü ABD’nin Bronx bölgesindeki bir dükkânda otururken, sürüklenerek çıkartıldı. 5 kişi defalarca bıçakladıkları çocuğu, yol kenarında bırakarak ölüme terk etti.

Lesandro Guzman-Feliz, kendi imkânlarıyla hastaneye ulaşmaya çalışılırken hayatını kaybetti.

5 SALDIRGAN YAKALANDI

Trinitarios çetesi üyesi olduğu belirtilen 5 saldırganın yakalandığı, dün açıklandı.

Polis, kendileriyle aynı mesleği yapmayı hayal eden çocuğun, bir yanlış anlaşılma yüzünden öldüğünü duyurdu.

BENZERLİĞİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Amerikan basını da, saldırganlardan birinin kız kardeşinin cinsel ilişki videosu olduğunu belirtti. Lesandro Guzman-Feliz’in videodaki erkeğe benzerliği yüzünden öldürüldüğü de bu haberlerde ifade edildi.

Olayın görüntüleri ABD kamuoyunu şoke etti. Pek çok internet sitesinde en çok okunan haber, bu oldu.



