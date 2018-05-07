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Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 07:51 | Son Güncelleme

Uganda'nın Kyoga Gölü'nde hayatını sürdüren Demeteriya Nabire isimli kadın, göl kenarında çamaşır yıkarken timsaha yem oldu.

Bir timsah tarafından diri diri yenen hamile karısının yürek kaldırmayan ölümünü bir türlü kabullenemeyen öfkeli eş, intikam almak için bakın ne yaptı...

Timsahın midesindeki insan böyle çıkarıldı

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Demeteriya Nabire isimli kadın çamaşır yıkamak için evinin yakınındaki Kyoga Gölü'ne gitti. Hamile kadın çamaşır yıkarken bir timsah tarafından öldürüldü. Nabire'nin eşi balıkçı Mübarek Batambuze aylarca 'intikam' almak için timsahın geri dönmesini bekledi.
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4 ay sonra timsah geri döndüğünde Nabire'nin kocası Batambuze, köylülerin de yardımıyla dev timsaha taş ve sopalarla saldırdı ancak timsahın güçlü olması nedeniyle 'başarılı' olamadılar. Bunun üzerine 50 yaşındaki balıkçı koşarak demirciye gitti ve mızrak satın aldı.
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Batambuze mızrakla birlikte koşarak timsahın yanına geldi. 4 metreden uzun 600 kilo olan timsaha saldırdı. İlk denemesinde başarısız oldu, timsah karşılık vermek istedi. Bir kez daha denedi ve mızrağı timsaha sapladı.
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Diğer köylüler de timsaha taş atarak balıkçıya destek oldu. Mücadele 1,5 saat sürdü. Balıkçı, timsahın öldüğünden emin olana kadar da başından ayrılmadı.
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50 yaşındaki Balıkçı Batambuze onu timsaha karşı savaşmaya iten nedeni anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Karımı ve çocuğumu yedi, geriye hiçbir şey bırakmadı. O gün benim dünyamın yıkıldığı gündü. Tamamen kaybolmuştum".
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TİMSAHIN MİDESİNDEN İNSAN ÇIKTI!

TİMSAHIN MİDESİNDEN İNSAN ÇIKTI!
Endonezya'da timsah tarafından yenilen adamın kalıntılarına ulaşıldı. Olay yerinde bulunan kişilerin şüphesi üzerine ortaya çıkan gerçek görenleri dehşete düşürdü. Dev timsahın midesi yarıldıktan sonra talihsiz adamın ayak, kafa, kol gibi bazı parçaları kaldığı görüldü.
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Endonezya'da timsah tarafından parçalanıp yenilen adama ait vücut kalıntıları, yakalanan hayvanın midesinden vatandaşlar tarafından çıkartıldı.36 yaşındaki Andi Aso Erang isimli adamı yediğinden şüphelenilen timsah, polisler tarafından vurularak öldürüldü.
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Timsahın karnını yaran vatandaşlar içinden Erang'a ait olduğunu düşündükleri insan parçaları çıkarttı.
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Olay çevredeki meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonları yardımıyla görüntülendi.
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İşte o anlarda çekilen kareler...
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TECAVÜZCÜYÜ TİMSAHLARIN ÖNÜNE ATTILAR!

TECAVÜZCÜYÜ TİMSAHLARIN ÖNÜNE ATTILAR!
Meksika'da bir tecavüz zanlısını linç etmek isteyen vatandaşlar hızını alamadı. Adamı döven kalabalık ardından timsahların önüne attı.
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Oaxaca de Juárez şehrinde yaşanan olayda 20 yaşındaki Jacinto iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yakalandı. Polis karakoluna götürülen adam, vatandaşların öfkesinin hedefi oldu.
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50 kişilik bir grup polis merkezine gelerek adamı zorla dışarı çıkardı. Adamı linç etmek isteyen kalabalık grup, daha sonra hızını alamayarak şok edici bir şey yaptı.
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Jacinto’yu yakınlardaki bir parkta bulunan timsah kafesinin içine atan öfkeli grup olacakları izlemeye başladı.
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Gruba müdahale edemeyen karakoldaki polisler ise eyalet polisine haber verdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle grup dağıtılırken, timsah kafesinin içindeki adam da dışarı çıkarıldı.
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Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen ve durumunun ciddi olduğu açıklanan Jacinto hastaneye kaldırıldı.
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Olayın görüntüleri sosyal medyada da yayınlanırken, adamı timsahların arasına katılan kişilerle ilgili soruşturma da sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
timsah Uganda

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