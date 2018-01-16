Vancouver’da Kuzey Kore Toplantısı

ABD ve Kanada bugün Kanada'nın Vancouver kentinde, Kuzey Kore'ye nükleer silah programını sona erdirmesi için baskı yapmaya odaklanan bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kuzey Kore üzerindeki yaptırımların nasıl daha iyi uygulanacağı ve bu ülkenin BM'nin getirdiği yaptırımları ihlal etmesinin nasıl engelleneceği konularını ele almak üzere 20 civarında ülkeden yetkilileri biraraya getiriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Direktörü Brian Hook toplantı başlamadan önce yaptığı açıklamada, liderlerin sorunu çözmek için diplomatik yolların olduğunu göstermek istediğini söyledi. Diğer bir yetkiliyse, toplantıda askeri seçeneklerin konuşulmayacağını belirtti.
Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze denemelerinden kaçınması için BM tarafından yapılan çağrılara bugüne kadar meydan okudu. Bugünkü toplantının düzenlenmesi, Pyongyang'nın geçen Kasım ayında kıtalararası balistik füze denemesinden sonra kararlaştırılmıştı. Denemenin ardından gerilim tırmanmış, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında sert sözlü atışmalar yaşanmıştı.
Bu gerilimler son haftalarda biraz yumuşarken, Kuzey ve Güney Kore'den temsilciler de iki yıl aradan sonra ilk kez aralarında resmi görüşme yaptı.
Çin devlet medyasının haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping telefon görüşmesinde Trump'a, bu ivmeyi devam ettirmeye dönük çabaların olması gerektiğini söyledi.
Vancouver'daki buluşmaya Çin ve Rusya davet edilmedi. Toplantıya, 1950-53 Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ülkelerin yanı sıra Japonya ve Güney Kore katılıyor.
Merkezi New York'ta bulunan Kore Toplumu adlı kuruluşta kıdemli politika direktörü Stephen Noerper, Çin ve Rusya'nın dahil olmasının iyi bir gelişme olacağını ancak bu ülkelerin Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları ciddiye almadığını iddia etti.
Amerika'nın Sesi'ne konuşan Noerper, Çin ve Rusya'nın denizde petrol transferi ve gizlice kömür aktarımı gibi yollarla yaptırımların "en büyük ihlalcileri” olduğunu söyledi.
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