Vancouver’da Kuzey Kore Toplantısı

ABD ve Kanada bugün Kanada'nın Vancouver kentinde, Kuzey Kore'ye nükleer silah programını sona erdirmesi için baskı yapmaya odaklanan bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kuzey Kore üzerindeki yaptırımların nasıl daha iyi uygulanacağı ve bu ülkenin BM'nin getirdiği yaptırımları ihlal etmesinin nasıl engelleneceği konularını ele almak üzere 20 civarında ülkeden yetkilileri biraraya getiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Direktörü Brian Hook toplantı başlamadan önce yaptığı açıklamada, liderlerin sorunu çözmek için diplomatik yolların olduğunu göstermek istediğini söyledi. Diğer bir yetkiliyse, toplantıda askeri seçeneklerin konuşulmayacağını belirtti.

Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze denemelerinden kaçınması için BM tarafından yapılan çağrılara bugüne kadar meydan okudu. Bugünkü toplantının düzenlenmesi, Pyongyang'nın geçen Kasım ayında kıtalararası balistik füze denemesinden sonra kararlaştırılmıştı. Denemenin ardından gerilim tırmanmış, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında sert sözlü atışmalar yaşanmıştı.