Varna Görüşmesi Türkiye-AB İlişkilerinde Ne Anlama Geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le Bulgaristan’ın Varna kentinde yaptığı görüşme kritikti. Zira en son liderlerin 25 Mayıs 2017’de yaptığı görüşmenin üzerinden 10 ay geçmişti ve ilişkiler son derece mesafeliydi.

Başta Hollanda ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine 2017 yılında sert eleştiriler getiren Erdoğan’ın Pazartesi günü AB liderleri ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile birlikte düzenlediği basın toplantısındaki tavrı, dengeli ve yapıcıydı.

Binali Yıldırım: “AB’nin karnesi yalpalama ve kırıklarla dolu”

Ancak Başbakan Binali Yıldırım’ın Salı günü partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı eleştirel konuşmaya bakılırsa Türkiye dünkü görüşmenin çerçevesinden hoşnut değil.

Yıldırım, “Avrupa Birliği ile yaşanan tıkanıklıklar, muhataplarımıza açık şekilde dile getirildi. Avrupa Birliği karnesi yalpalama ve kırıklarla doludur. Yunanistan ile birlikte başlayan üyelik sürecimiz bilinçli bir şekilde ayrıştırılmıştır. Tam üyelik için 35 fasıldan 16'sı açılmış, 14 fasıl ise bloke altında. AB ile Türkiye arasında vize serbestisi ve geri kabulü içeren bir anlaşma imzalandı. Haziran ayında bu serbestlik sağlanacaktı. Türkiye bütün yükümlülüklerini yerine getirdi. Burada sorulması gereken soru AB’nin Türkiye kararı nedir?” dedi.