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Vatan Partisi’nde Perinçek’e Tepki İstifaları

14.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in, seçilmesi halinde HDP’yi kapattıracağı şeklindeki vaadine Güneydoğu’daki teşkilatlarından tepki geldi. Diyarbakır, Batman ve Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki teşkilatlardan toplu istifa haberi geldi, parti haberi yalanladı

Vatan Partisi’nde Perinçek’e Tepki İstifaları

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in, seçilmesi halinde HDP’yi kapattıracağı şeklindeki vaadinin ardından Diyarbakır’da bir basın toplantısı düzenleyen Vatan Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül ve beraberindeki bazı parti yöneticileri istifa ettiklerini açıkladı.

Gönül, Perinçek’in açıklamalarına tepki göstererek, “Doğu Perinçek'in 'Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP'yi kapatacağız' açıklamasını yönetim olarak yaptığımız toplantıyla değerlendirdik. Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe teşkilatıyla birlikte görüştük. Bu söylemlerin bizi rahatsız etmesinden dolayı istifa kararı aldık -- bir arkadaşımız hariç. Altı milyon oy almış bir partiyi kapatma lüksü yoktur. Ama siz her şeyi teröre bağlarsanız, bu ülkede ne barışı ne de huzuru sağlarsınız. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, savaşa değil. Genel Başkan'ın bu söylemlerini değiştirmesi gerekiyor. Buna devam ederse yüzde 1 oyu vardı, yüzde 0,1'e düşer. Türkiye'de 6 milyon insan HDP'ye oy verdi. Kimse silah zoruyla oy vermedi veya PKK'nın zoruyla gelip vermedi. Benim oyum HDP'yedir. 90 kişi istifa ettik. Toplu halde HDP'ye oy vereceğiz" diye konuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Vatan Partisi’nden bir açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, istifa edenlerin sayısının 90 değil 12 olduğu vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi: “Diyarbakır İl örgütünden istifa eden kişi sayısı 90 olarak verilmiştir. Bu haber gerçek dışıdır. Çünkü Diyarbakır İl Başkanı ile birlikte hareket ederek istifa eden kişi sayısı toplam 12’dir. Bunların ikisi yönetim kurulu üyesi diğer 9 kişi de üyedir. İl yönetim kurulu bütünüyle görevinin başında olduğu gibi, kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine çevre il ve ilçelerde de herhangi bir istifa söz konusu değildir. Parti yönetimlerimiz Güneydoğu’daki bütün kentlerde görevinin başındadır."

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