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Vatandaşlar korku içinde! Akşam saatlerinde görüntülendi…

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Arjantin'de köpekleri öldürdüğü ve sadece akşamları dışarı çıktığı iddia edilen gizemli yaratık vatandaşları dehşete düşürdü.

Vatandaşlar korku içinde! Akşam saatlerinde görüntülendi…

Arjantin’in Santa Fe şehrinde vatandaşlar bir süredir korku içinde… Nedeni ise sadece akşamları ortaya çıktığı iddia edilen, “yarı insan-yarı köpek” gizemli yaratık. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, son olarak ortadan kaybolmadan önce iki köpeği telef eden “yaratık” insanlarla temastan ise kaçınıyor.

Boyunun yaklaşık 2 metre olduğu iddia edilen yaratığın sadece gece saatlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin gizemli yaratık

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