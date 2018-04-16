Vatandaşlar korku içinde! Akşam saatlerinde görüntülendi…

Arjantin’in Santa Fe şehrinde vatandaşlar bir süredir korku içinde… Nedeni ise sadece akşamları ortaya çıktığı iddia edilen, “yarı insan-yarı köpek” gizemli yaratık. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, son olarak ortadan kaybolmadan önce iki köpeği telef eden “yaratık” insanlarla temastan ise kaçınıyor.
Boyunun yaklaşık 2 metre olduğu iddia edilen yaratığın sadece gece saatlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor.
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Rize'de ağızları açık bırakan ev!
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme
Okuyucu Yorumları 1 yorum