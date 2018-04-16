Vatandaşlar korku içinde! Akşam saatlerinde görüntülendi…

Arjantin’in Santa Fe şehrinde vatandaşlar bir süredir korku içinde… Nedeni ise sadece akşamları ortaya çıktığı iddia edilen, “yarı insan-yarı köpek” gizemli yaratık. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, son olarak ortadan kaybolmadan önce iki köpeği telef eden “yaratık” insanlarla temastan ise kaçınıyor.

Boyunun yaklaşık 2 metre olduğu iddia edilen yaratığın sadece gece saatlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor.