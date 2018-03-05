HABER

Vatikan'ı karıştıran olay! 40 eşcinsel papazı eskort deşifre etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Eski bir eskort şimdiye kadar kendisiyle seks yapan 40 eşcinsel papazın listesini ve yanında 1200 sayfalık kanıt dosyasını Vatikan'a yolladı.

Vatikan'ı karıştıran olay! 40 eşcinsel papazı eskort deşifre etti

İtalya'da yaşayan bir eski eskort kendisiyle birlikte olan 40 eşcinsel papazın isimlerinin bulunduğu listeyi Vatikan'a gönderdi. Eskort, listenin yanında 1200 sayfalık kanıt dosyasını da yetkililere ulaştırdı.

Francesco Mangiacapra isimli eski eskort artık iki yüzlülüğe dayanamadığı için bunu yaptığını söyledi. Napoli Başpiskoposu Kardinal Cresenzio Sepe dosyayı Vatikan'a ilettiğini açıkladı. Sepe, dosyada yer alan rahiplerin hiçbirinin şehirde çalışmadığını ifade etti.

Ancak dosyayı Vatikan'a vermeye karar verdiğini açıklayan Sepe, "Yanlış olanın bedelinin ödenmesi gerektiğini ve bu tip cezaların tövbe edilmesine yardımcı olduğunu" vurguladı.

Eskort ise ifadesinde, 'suçlardan değil günahlardan bahsediyoruz' ifadesini kullandı

Dünyadaki ilk gay prens sarayını LGBTİ topluluklarına açıyorDünyadaki ilk gay prens sarayını LGBTİ topluluklarına açıyor
Otoparkta kavga eden iki erkek bir anda öpüşmeye başladı!Otoparkta kavga eden iki erkek bir anda öpüşmeye başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
papaz eşcinsel Vatikan

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

PKK sığınağında şaşırtan görüntü

PKK sığınağında şaşırtan görüntü

Okuyucu Yorumları 9 yorum
bizde nasıl ensarcılar varsa, kardeşine tecavüz eden imam varsa. bunlardada olması normal,şimdi birileri çıkar der ki görün hristiyanlığı. önce kendi özeleştirini yap. bana kalırsa tüm dinler ortadan kalkmalı.
Bizde de tecavüzcü imamlar var...
Huzur İslam’da....
Türkiye deki sapıkları yollayın papazlara .
yobazlar iste ne olcak
Bizde de imamlar var
ha hayyyy
3 BÜYÜK DİN 3 BÜYÜK YALAN 3 YÜZLÜ YALANCILIK... DÜNYANI 3 BÜYÜKLERDEN TEMİZLEME VAKTİ GELDİ...
Kayserili imam geldi aklıma
Diğer Haberler
Pentagon: Bazı SDG'liler muhtemelen Afrin'e gitmek üzere IŞİD operasyonlarından çekildi

Pentagon: Bazı SDG'liler muhtemelen Afrin'e gitmek üzere IŞİD operasyonlarından çekildi

5 Mart Pazartesi Gününden Fotoğraflar

5 Mart Pazartesi Gününden Fotoğraflar

Fransa Dışişleri Bakanı'na İran'da Sert Karşılama

Fransa Dışişleri Bakanı'na İran'da Sert Karşılama

'ABD Borsalarında Dalgalanma Devam Edebilir'

'ABD Borsalarında Dalgalanma Devam Edebilir'

Pentagon'dan YPG'li Cemil Mazlum için 'General' ifadesi

Pentagon'dan YPG'li Cemil Mazlum için 'General' ifadesi

BM: YPG, sivillerin Afrin’den çıkmasına engel oluyor

BM: YPG, sivillerin Afrin’den çıkmasına engel oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.