Vatikan'ı karıştıran olay! 40 eşcinsel papazı eskort deşifre etti

İtalya'da yaşayan bir eski eskort kendisiyle birlikte olan 40 eşcinsel papazın isimlerinin bulunduğu listeyi Vatikan'a gönderdi. Eskort, listenin yanında 1200 sayfalık kanıt dosyasını da yetkililere ulaştırdı.
Francesco Mangiacapra isimli eski eskort artık iki yüzlülüğe dayanamadığı için bunu yaptığını söyledi. Napoli Başpiskoposu Kardinal Cresenzio Sepe dosyayı Vatikan'a ilettiğini açıkladı. Sepe, dosyada yer alan rahiplerin hiçbirinin şehirde çalışmadığını ifade etti.
Ancak dosyayı Vatikan'a vermeye karar verdiğini açıklayan Sepe, "Yanlış olanın bedelinin ödenmesi gerektiğini ve bu tip cezaların tövbe edilmesine yardımcı olduğunu" vurguladı.
Eskort ise ifadesinde, 'suçlardan değil günahlardan bahsediyoruz' ifadesini kullandı
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