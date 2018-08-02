HABER

Vatikan idam cezasını kaldırıyor

02.08.2018 20:02 | Son Güncelleme

Vatikan "insan onurunun dokunulmazlığını" ihlal eden idam cezasının Katolik inanç ve ibadet kılavuzundan çıkarılacağını açıkladı.

Vatikan idam cezasını kaldırıyor

Katolik Kilisesi'nin idam cezasının tüm dünyada kaldırılmasına ön ayak olacağı belirtildi.Papa Françesko, Roma Katolik Kilisesi'nin idam cezasına karşı tutumunu sertleştirdi. Vatikan'dan yapılan açıklamada, ölüm cezasının Katolik inanç ve ibadet kılavuzundan çıkarıldığı belirtildi.

Perşembe günü Vatikan'dan yapılan açıklamada, idamın hangi şartta olursa olsun "insan onurunun dokunulmazlığını" ihlal ettiği belirtilerek, idam cezasının artık kateşizm içinde yer almayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Katolik Kilisesi'nin "kararlı bir şekilde" idam cezasının tüm dünyada kaldırılması için ön ayak olacağı da belirtildi.

Vatikan bugüne kadar idam cezasının hukuki ve düzenli bir yargı süreci sonrasında ağır bir suça karşılık devreye sokulduğuna dikkat çekti. Ancak günümüzde insan onurunun dokunulmaz olduğuna dair bilincin geliştiğinin vurgulandığı açıklamada, insan onurunun ağır bir suç işlenmesi durumunda da var olmaya devam ettiği ifade edildi.

Katolik Kilisesi bugüne kadar ağır suçların işlendiği vakalarda idam cezasına izin veriyordu. Kilisenin idam cezasına karşı tutum değişikliği 2005 yılında hayatını kaybeden Papa 2'nci Jean Paul döneminde başlamıştı.

Katolik Kilisesi'nin idam cezasına yönelik yeni düzenlemesinin, ABD gibi birçok Katoliğin idam cezasından yana olduğu ve idam cezasının uygulanmaya devam edildiği ülkelerde tepkiyle karşılanabileceği belirtiliyor.

DW, dpa, rtr/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREn ölümcül keskin nişancıEn ölümcül keskin nişancı
ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyorABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor
OHAL Bitti Cezaları KaldıOHAL Bitti Cezaları Kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı

İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı

Ameliyatın ardından babası kızına öyle bir şaka yaptı ki...

Ameliyatın ardından babası kızına öyle bir şaka yaptı ki...

Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!

Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!

Rögar kapağına sıkışan ayıyı görenler gözlerine inanamadı

Rögar kapağına sıkışan ayıyı görenler gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.