Vatikan'da Kudüs diplomasisi

Kudüs, Müslümanlar ve Yahudiler için olduğu kadar Hristiyanlar için de kutsal bir kent. Teolog Erbacher, Kudüs'ün Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğine ve yeniden dirildiğine inanılan yer olduğunu hatırlatarak, "Kudüs Hristiyanlar için, Hristiyanlığın tarihi ve oluşumu açısından çok merkezi rol oynayan bir yer. Vatikan Kudüs'ün üç din için de önemli rol oynadığını hep vurgulamıştır. Her üç din açısından bu kadar önemli bir değer taşıyan kentin özel bir siyasi statüde olması gerektiğini düşünüyor" diyor.

Vatikan, İsrail-Filistin anlaşmazlığında iki devletli çözümü destekliyor. Papa yeniyıl mesajında da Kudüs'te statükoya saygı gösterilmesi talebini yineleyerek, karşıtlıkları tırmandıracak her tür girişimden uzak durulması çağrısı yaptı.

Vatikan ile krizler

Papa 16'ncı Benedikt'in Regensburg Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada İslam'ı ve Hz.Muhammed'i şiddetle özdeşleştiren ifadeleri İslam dünyasında yoğun tepkilere yol açmış, Benedikt bu konuşmanın hemen sonrasında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Şu anki Papa Françesko da 2014 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş, din ve düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yapmıştı. Papa Françesko'nun Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 2016 yılında yaptığı ziyarette "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanması Türkiye ile ilişkilerde krize yol açmıştı.

Her iki Papanın Türkiye ziyaretlerine eşlik eden Alman teolog ve gazeteci Jürgen Erbacher, Papa Françesko'nun diplomatik ilişkilere bakışını şöyle anlatıyor: "Papa Françesko bazı ülke ya da kişilerle ilişkilerde zorluklar olsa da her zaman ortak noktalar nelerdir diye bakılması gerektiğini söyler. Bu şekilde zorlu başka konularda çözümler bulunabileceğini düşünür. Şu an da Kudüs sorunu, belki pürüzlü olan, fikir ayrılıklarının olduğu başka konuları da konuşmak için bir fırsat olabilir."