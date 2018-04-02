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Ve ABD sürpriz teklifi kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakında yapılması muhtemel görüşme yerleri arasında Beyaz Saray'ın da olduğunu belirtti.

Ve ABD sürpriz teklifi kabul etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakında yapılması muhtemel görüşme yerleri arasında Beyaz Saray'ın da olduğunu belirtti.

Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Trump-Putin görüşmesine ilişkin "Başkan Trump'ın da 20 Mart'taki Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinden hemen sonra belirttiği gibi, ikili çok uzak olmayan bir gelecekte ve Beyaz Saray da dahil muhtemel yerlerden birinde görüşmeyi ele almışlardı. Şu noktada bu açıklamaya ekleyeceğimiz yeni bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

KABUL ETMİŞ OLDU

Beyaz Saray, bu açıklamasıyla Trump ile Putin arasında yakında yapılması muhtemel bir görüşmenin Beyaz Saray'da da olabileceğini kabul etmiş oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump'ın, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiği açıklanmıştı.

SKRİPAL KRİZİ

ABD yönetimi geçen hafta ABD'de görev yapan toplam 60 Rus diplomatı İngiltere'de eski bir Rus ajanının Rusya tarafından zehirlendiği iddiasının ardından sınır dışı etme kararı almıştı.

Trump, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde ise ülkesindeki seçimleri kazanan Putin'i tebrik etmiş, Amerikan medyasında Trump'ın en yakın ulusal güvenlik danışmanlarının uyarısına rağmen Putin'i tebrik ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Trump putin görüşme teklif

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allahın manyağı ne yaptığı belli değil şımarık herif
denize düşen yılana sarılır misali
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