Ve korkulan oldu! Robot doktor ve hemşireler için ilk adım

İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü'nün (IPPR) raporuna göre, hemşirelerin üstlendiği işlerin üçte biri, doktorlarınkilerin ise dörtte birini robotlar da yapabilir.
Guardian'ın haberine göre, 'başucu robotları' hasta bakımını üstlenebilir ya da ameliyat sonrası fizik tedavi egzersizlerine yardımcı olabilir.
Yapay zekayla çalışan sistemler ise, algoritmaları kullanarak meme ve deri kanseri, göz hastalıkları ve kalp rahatsızlıkları dahil çeşitli sağlık sorunlarını teşhis edebilir.
Böyle bir düzenlemenin, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) 13 milyar sterlin tasarruf ettireceği öne sürülüyor.
Hizmetlerin "tamamen otomasyona bağlanması" ile hastane çalışanlarının hastalarına daha çok vakit ayıracağı öngörülüyor.
Öte yandan 1.3 milyon sağlık çalışanına istihdam sunan sağlık sistemini robotların ele geçireceği korkusu da dile getiriliyor.
Aynı araştırma, makinelerin insan kaynağına destek olacağını, onların yerini almayacağını vurguluyor.
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