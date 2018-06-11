HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ve korkulan oldu! Robot doktor ve hemşireler için ilk adım

11.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

İngiltere'de sağlık yetkililerinin yaptığı çalışma, hastanelerde doktor ve hemşirelerin üstlendiği bazı işleri, robotlara ve yapay zekayla çalışan sistemlere devretmeyi önerdi.

Ve korkulan oldu! Robot doktor ve hemşireler için ilk adım

İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü'nün (IPPR) raporuna göre, hemşirelerin üstlendiği işlerin üçte biri, doktorlarınkilerin ise dörtte birini robotlar da yapabilir.

Guardian'ın haberine göre, 'başucu robotları' hasta bakımını üstlenebilir ya da ameliyat sonrası fizik tedavi egzersizlerine yardımcı olabilir.

Yapay zekayla çalışan sistemler ise, algoritmaları kullanarak meme ve deri kanseri, göz hastalıkları ve kalp rahatsızlıkları dahil çeşitli sağlık sorunlarını teşhis edebilir.

Böyle bir düzenlemenin, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) 13 milyar sterlin tasarruf ettireceği öne sürülüyor.

Hizmetlerin "tamamen otomasyona bağlanması" ile hastane çalışanlarının hastalarına daha çok vakit ayıracağı öngörülüyor.

Öte yandan 1.3 milyon sağlık çalışanına istihdam sunan sağlık sistemini robotların ele geçireceği korkusu da dile getiriliyor.

Aynı araştırma, makinelerin insan kaynağına destek olacağını, onların yerini almayacağını vurguluyor.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
G7 zirvesi krizi: Trump müttefiklerine ateş püskürdüG7 zirvesi krizi: Trump müttefiklerine ateş püskürdü
Times: Erdoğan markası çöktüTimes: Erdoğan markası çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hemşire robot doktor ingiltere yapay zeka sistem

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hemşirelerin işlerini yapabilirler rahatlıkla bunlara da birer stajer veririz mis gibi olur :D
Diğer Haberler
Yunanistan'dan darbecilere misafir muamelesi

Yunanistan'dan darbecilere misafir muamelesi

Başkan'ın adamları yine sahnede! Kuzey Kore Lideri zirveye böyle geldi!

Başkan'ın adamları yine sahnede! Kuzey Kore Lideri zirveye böyle geldi!

Ülke şokta! Dolu oy pusulalarının depolandığı merkezde yangın!

Ülke şokta! Dolu oy pusulalarının depolandığı merkezde yangın!

G7 zirvesi krizi: Trump müttefiklerine ateş püskürdü

G7 zirvesi krizi: Trump müttefiklerine ateş püskürdü

Times: Erdoğan markası çöktü

Times: Erdoğan markası çöktü

Çin'de patlama: 24 yaralı

Çin'de patlama: 24 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.