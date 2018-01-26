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Venedik'te tuzlu hesap kesen restorana tuzlu ceza

26.01.2018 11:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

Geçen hafta 4 Japon turiste 4 biftek, bir balık kızartması ve su için 1143 euro hesap ödeten restorana 20 bin euro ceza kesildi. Venedik Ticaret Odası, Japon turistlere paralarını iade etme sözü verdi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Venedik'te tuzlu hesap kesen restorana tuzlu ceza

Venedik'te geçen hafta 4 Japon turiste 4 biftek, bir balık kızartması ve su için 1143 euro hesap ödeten restorana 20 bin euro ceza kesildi.

Osteria da Luca isimli restorana kesilen ceza doğrudan şişirilmiş hesap için değil, restoranla ilgili şikayetin ardından yapılan teftişlerde belirlenen kural ihlalleri için verildi.

Venedik gazetesi La Nuova Venezia'nın haberine göre restoranın "yapısal ve gıda güvenliğiyle ilgili bazı kuralları ihlal ettiği" tespit edildi.

Japon turistlerin 1143 euro'luk hesabın yalnızca kredi kartı slipine sahip olması nedeniyle de ayrıca bir inceleme başlatıldı.

Restoranın yasal bir gereklilik olmasına rağmen fatura kesmediği tespit edilirse vergi cezasına çarptırılması da söz konusu olacak.

'KAZIKLANAN' TURİSTLERE PARA İADESİ VE KONAKLAMA TEKLİFİ

Öte yandan daha önce de benzerleri yaşanan bu gibi olaylar nedeniyle Venedik kentinin imajının zarar görmesinden rahatsız olan Venedik Ticaret Odası, Japon turistlere paralarını iade etme sözü verdi.

Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, "Venedik'in imajını kurtarmak adına ve bu Japon öğrenci grubundan özür dilemek için" ödedikleri hesap tutarının karşılanacağı belirtildi.

Venedik Oteller Birliği de Japon öğrencilere 2 gece kentteki lüks bir otelde ücretsiz konaklama teklif etti.

Geçen hafta Cuma günü yaşanan olayın ardından Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da bir açıklama yaparak, şikayetin inceleneceğini ve doğrulanması haline "sorumluların cezalandırılması için mümkün olan her şeyin yapılacağını" söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
turist Japon Venedik

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
helal olsun darısı Türkiye başına
NE VAR BURDA BİZİM BURDADA LAHMACUN -AYRAN 450 TL .
@bizedogrugerekli_2017 o lahmacunu köşediki pideciden almıyorsun yatına özel getirtiyorsun onunda bir bedeli olucak tabiki...
@eddie_fake sende tuzu kurulardansın heral içinde 30 gram kıyma ile yapılan bir lahmacuna bu parayı ödediysen helal olsun yani denecek birşey yok insan aklıyla dalga geçmekden vaz geçin artık ha sahi sen nekadar kazanıp nekadar vergi veriyorsun merak ettim şimdi ana rumuza bak "eddie_face" "sahte yüzlü eddie" gerçek adın bile yokken sen sus konuşma hemi
beynının ambarını si....kim çenenın yapısal şekline so.....kim
@eddie_fake kimin yatıysa adresi neredeyse ben yarı fiyatına götürürüm.
@eddie_fake bravo iyi cevap. neresiymiş o 450 ye lahmacun ayran
@eddie_fake YATA GELİNCE 420 TL FARKMI OLUYOR
Bir de güzel ülkem TÜRKİYE'mi karalarlar turiztleri kazıklıyorlar die alın size avrupanın çirkin ahlaksızlığı
@uysal321991 Ahlaksız adam her yerde var da bizde nedense daha fazla var. Bir de adamlar kazıklanınca şikayet etmişler, 20 katı ceza kesilmiş. Sen burada kazıklandığın zaman dert anlatacağın bi Güzin Abla olur...
Kesin türklerden öğrenmişlerdir turist kazıklamayı
Bu İtalya da özellikle Roma da her zaman karşılaşılan bir şey, tipik İtalyan mafyası, açıkgözlü uyanıkları, bu kadar değil ama bizde madur olmuştuk ve çok rahatsız olduk.
bu cezaların istanbul havalimanı taksicilerinin başına gelmesi dileği ile.
işte devlet böyle yönetilir. vatandaş devletin yanında olduğunu hissediyor. bizim burada öyle mi? bankalar vatandaşlardan her yıl 10 milyon tl haksız kazanç sağlıyor. bizim devlet ise bankalara 200 bin tl ceza kesiyor. sen kes bakalım 10 milyon tl haksız kazanç için 100 milyon tl ceza. bak bi daha vatandaşın hakkı yeniyor mu. bizim ülkemizde devlet vatandaşını korumuyor ki başkası korusun. güçlü olan haklı.
Bu Tür kazıklanma Olaylarını Bizim Vergi daireleri de uygulamaları temennisiyle
ya bi dediğiniz bi dediğinizi tutmuyor hani bu hesap dün mynet yayınlanmıştı NUSRET newyork du bugunde bilmem neresi işin enteresan yanı gelen hesap aynı bu kadar mı tesadüf olur artık haberlere inanamıyoruz yine içinde bir yalan vardır diyoruz doğruları yazıp söylemiyosunuz sırf haber olsun diye haber yapılmaz mynet admin yayınlamasan sende
marmariste ali baba kebab 2012 de 250 tl para ödedik 6 kişi dönere meğersem döner 12 liraymış fatura olmayınca bişey yapmıyorlar kredi kartı yokmuş böyle bir yerde siz siz olun menü isteyin
Ünlü restoranımız NUSR-ET e gitmediğiniz için giren kazığı bilmiyorsunuz. dün de MYNET haber de vardı amerikada bile fahiş fiyattan dolayı bu adamı haber yapmışlar. biz şekil yapmak için erik dalına doğuştan razı milletiz niye bu tarz haberlere kızarsınız anlamam
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