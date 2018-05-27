Venezuela Amerikalı Tutukluyu Serbest Bıraktı

Başkan Donald Trump Cumartesi akşamı 2016 yazından beri Venezuela’da cezaevinde tutulan ve Senatör Bob Corker’in çabası sonucu serbest bırakılan 26 yaşındaki Joshua Holt’u Beyaz Saray’da kabul etti.

Trump, Holt’un inanılmaz derecede cesur olduğunu belirtti.

Holt da serbest kalması için çabalayan herkese teşekkür etti.

Kabul sırasında Holt'un ailesi de hazır bulundu.

Holt, Venezuelalı eşi Thamara Candelo ve kızı Marian Cumartesi günü Bob Corker eşliğinde Amerika’ya ulaşmıştı. Corker, Holt’un serbest kalması için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla görüşmüştü.

Holt, 2016’da Venezuela’ya Candelo ile evlenmek için gitmişti. Polis, çiftin yaşadığı sitede baskın sonucu bazı silahlar bulunca Holt ve Candelo’yu tutuklamıştı.

Maduro’nun sözcüsü çiftin serbest bırakılmasını Amerika’yla ilişkilerin iyileşmesi için bir jest olarak niteledi.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ülkesinin Venezuela’ya tavrının değişmediğini belirtti. Pompeo, Amerika’nın Venezuela halkının demokrasiye dönüş konusunda destek için yanında olduğunu da kaydetti.

