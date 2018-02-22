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Venezuela Başkanı Maduro'dan 'mega seçim' önerisi

22.02.2018 13:53 | Son Güncelleme

Venezuela'da muhalefetin Nisan ayındaki devlet başkanlığı seçimini boykot edeceğini açıklamasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro "mega seçim" çağrısında bulundu: Başkanlık, parlamento, eyalet ve meclis seçimleri aynı gün yapılsın.

Venezuela Başkanı Maduro'dan 'mega seçim' önerisi

Venezuela'da muhalefetin Nisan ayındaki devlet başkanlığı seçimini boykot edeceğini açıklamasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro "mega seçim" çağrısında bulundu.

Maduro, başkanlık seçimine ek olarak parlamento, eyalet ve yerel seçimlerin de aynı gün sandıkta yapılmasını önerdi.

Sağcı muhalefet partileri ise seçimlerin gayrı meşru olacağı ve hile karışacağı iddiasıyla sandığı boykot ediyor.

Uzun süredir siyasi ve ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da yüksek enflasyonun yanı sıra gıda ve ilaç kıtlığı yaşanıyor.

Maduro, "dengesiz" olarak nitelediği muhalefetin boykot etme kararına rağmen gerçekleştirileceğini söyledi:

"Mega seçim çağrımı resmen Ulusal Kurucu Meclis'e sunacağım. Ülkedeki demokrasinin yenilenmesi için güçlü bir seçim yapalım!"

Nicolas Maduro, böylece ülkenin dört yıl boyunca seçim gündeminden bağımsız da kalabileceğini belirtti.

Sağcı muhaliflerden oluşan Demokratik Birlik koalisyonu ise Nisan ayının seçim için çok erken olduğunu belirten ve seçimlerin ilerleyen aylarda yapılması çağrısında bulunan bir açıklama yayınladı.

2017'de yeni bir anayasa yazımı için yapılan seçimle kurulan Ulusal Kurucu Meclis, Aralık 2018'de yapılması planlanan başkanlık seçimini Nisan'a çektiğini açıklamıştı.

Muhalifler Ulusal Kurucu Meclis seçimini de boykot ettiği için meclis tamamen iktidar yanlılarından oluşuyor.

Sağcı muhaliflerin en etkili iki liderinin başkanlık seçimine katılma imkanı bulunmuyor. Bu liderlerden Leopoldo Lopez ev hapsinde tutulurken Henrique Capriles ise yolsuzluk işlediği gerekçesiyle yarışamıyor.

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