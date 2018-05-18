Venezuela Başkanına Erdoğan’dan Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’da 20 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’la destek amaçlı bir tele-konferans görüşmesi yaptı.

ABD, Avrupa Birliği ve çok sayıda Latin Amerika ülkesi, Maduro’yu ve yapılacak seçimleri eleştiriyor.

Ülkedeki muhalefet de seçime katılmayarak seçimi boykot ediyor.

Venezuela devlet televizyonunda canlı yayınlanan Maduro-Erdoğan görüşmesinde, Erdoğan yapılacak seçimleri yakından takip ettiğini belirtti ve Maduro’ya “Başaracağınıza inanıyorum” dedi.

Maduro da Erdoğan’a şu sözlerle teşekkür etti: “Venezula halkına 20 Mayıs’ta yapılacak seçimler için söylediğiniz umut verici sözleriniz için teşekkür ederim. Venezuela halkı, 20 Mayıs Pazar günü dünyaya demokrasi ve özgürlük konusunda bir ders verecek.”

2016 yılında Venezuela’nın başkenti Caracas’a doğrudan uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları, şiddet olaylarının yoğunlaştığı ülkeye halen uçuş yapan birkaç uluslararası havayolundan biri.

Venezuela hükümeti, Türkiye’nin, Venezuela’nın yeni oluşturduğu kripto para birimi olan “petro”ya da yatırım yapacağını açıkladı.

Maduro ve Erdoğan, iki ülkenin petrol, madencilik, doğalgaz, tarım, teknoloji ve sanayi alanlarında da işbirliğini arttırmaya söz verdi.

