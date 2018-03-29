Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

Venezuela'nın Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da bir polis karakolunda ayaklanma çıktı.

Reuters'ın aktardığı habere göre Başsavcı Tarek William Saab Twitter'da yaptığı açıklamada, “Savcılık ofisi, düzinelerce aileyi yasta bırakan bu acı verici olaylarda neler olup bittiğini açıklığa kavuşturmak için soruşturmayı sürdürüyor” dedi.

Hükümet yetkilisi İsa Santander da Carabobo eyaletinin Valencia kentindeki olaydan sonra yas tuttuğunu söyledi. Santander, "Doktorlar resmi ölü sayısını belirliyor" açıklamasını yaptı

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