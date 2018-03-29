HABER

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 06:48 | Son Güncelleme

Venezuela'nın Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da bir polis karakolunda ayaklanma çıktı. Reuters'ın aktardığı ilk bilgilere göre olaylarda en az 68 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'nın Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da bir polis karakolunda ayaklanma çıktı.

Reuters'ın aktardığı habere göre Başsavcı Tarek William Saab Twitter'da yaptığı açıklamada, “Savcılık ofisi, düzinelerce aileyi yasta bırakan bu acı verici olaylarda neler olup bittiğini açıklığa kavuşturmak için soruşturmayı sürdürüyor” dedi.

Hükümet yetkilisi İsa Santander da Carabobo eyaletinin Valencia kentindeki olaydan sonra yas tuttuğunu söyledi. Santander, "Doktorlar resmi ölü sayısını belirliyor" açıklamasını yaptı

Ayrıntılar geliyor...

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağızSuriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız
Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
'Sen hamileyken kocanla yatıyordum!''Sen hamileyken kocanla yatıyordum!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Polis Karakolu ayaklanma

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Üç ülkeden flaş Rusya kararı!

Üç ülkeden flaş Rusya kararı!

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

PKK Sincar'dan çekilmiyor mu? Flaş iddia

PKK Sincar'dan çekilmiyor mu? Flaş iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.