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Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yüzlerce kişinin katıldığı partide kavga çıktı, bu sırada dışarıdan içeriye biber gazı atıldı. 17 kişinin feci şekilde öldüğü olayda yaşamını yitirenlerden sekizinin boğulduğu açıklandı.

Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!

Ekonomik darboğazdan kurtulamayan Venezuela'da, bir gece kulübünde biber gazlı katliam yaşandı.

Başkent Caracas'taki Los Cotorros isimli gece kulübünde verilen partiye, 500'den fazla insan katıldı. Parti sürerken iki grup birbiriyle kavga etmeye başladı, bu sırada içeriye biber gazı atıldı.

17 KİŞİ FECİ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Büyük paniğin yaşandığı kulüpte insanlar birbirini ezdi, 17 kişi feci şekilde öldü. Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, hayatını kaybedenlerin boğulduğunu açıkladı.

ÜLKEDE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Beş kişinin de yaralandığı olay, ülkede şok etkisi yarattı.

Venezuela polisi, devam eden soruşturmada şimdiye kadar yedi şüpheliyi tutukladı.

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Venezuela caracas biber gazı gece kulübü

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