Venezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı

Maduro, Kayı Boyu'nun bayrağı ve 'börk' başlığı ile poz verdi.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından paylaşılan fotoğrafta Maduro'nun yüzüğünü kameraya gösterdiği görülüyor.
'BİZLERE SELAM GÖNDERMİŞ'
Sosyal medya hesabı üzerinden bir de açıklama yapan Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" dedi.
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