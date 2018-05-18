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Venezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranı çıktı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı

Maduro, Kayı Boyu'nun bayrağı ve 'börk' başlığı ile poz verdi.

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından paylaşılan fotoğrafta Maduro'nun yüzüğünü kameraya gösterdiği görülüyor.

'BİZLERE SELAM GÖNDERMİŞ'

Sosyal medya hesabı üzerinden bir de açıklama yapan Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Devlet Başkanı Maduro diriliş: ertuğrul

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İYİ PARTİNİN İYİ OLDUĞUNU ANLAMIŞ .ZATEN BİLEN BİLİYOR .
Herşey İYİ olacak :)
Adam İYİ parti bayrağı mı taşıyor ne... :)
Washington Mexico City Havana Santiago Bakü Bişkek Wakayama Budapeşte Astana Albany Bükreş Aşkabat Limada heykeli bulunup DÜNYA LİDERİ olan sadece ATATÜRKtür..
yav bırakın dizileri, teknoloji sağlık bilim üzerine yoğunlaşın. bu tv izleyenler zamanlarını boş yere geçiriyor.
iyi parti nin bayragı değil o anlamını yaında ögrenin cahil cehalleler
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