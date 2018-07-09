Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katılacak.

MADURO VİDEO İLE DUYURDU



Törene katılacak olan liderlerden biri olan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinden havalimanına giderken çektiği bir videoyla Erdoğan'a destek için yola çıktığını duyurdu.

'ERDOĞAN ÇOK KUTUPLU DÜNYANIN LİDERİ'



Maduro, videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum. Erdoğan Venezuela'nın gerçek dostu ve çok kutuplu dünyanın lideri." sözlerini dile getirdi.



