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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" için Türkiye'ye geliyor. Havaliamanına giderken çektiği videoyu paylaşan Maduro 'Erdoğan Venezuela'nın gerçek dostu ve çok kutuplu dünyanın lideri' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katılacak.

MADURO VİDEO İLE DUYURDU

Törene katılacak olan liderlerden biri olan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinden havalimanına giderken çektiği bir videoyla Erdoğan'a destek için yola çıktığını duyurdu.

'ERDOĞAN ÇOK KUTUPLU DÜNYANIN LİDERİ'

Maduro, videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum. Erdoğan Venezuela'nın gerçek dostu ve çok kutuplu dünyanın lideri." sözlerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Devlet Başkanı erdoğan Türkiye Maduro

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Maduro 'Erdoğan Venezuela'nın gerçek dostu ve çok kutuplu dünyanın lideri' ifadelerini kullandı. bu sözden chpliler utanmalı utanın ulan hdpkk destekçisi chp liler UTANINNNNNNNNNN
GELSİN TABİ KONUM ATIN,kimseyi bulamadık galiba arap kardeşlerimiz yokmu
şimdi bu haberi çakallar görsün sürü halinde saldırırlar. Madurayla bir alıp veremedikleri olmadığı halde adamı düşman ilan ederler.
SADECE İÇİMİZDEKİ HAZIMSIZ İNGİLİZLER ANLAMADI.
gelme kardesimde derse ic savas cikar sonra abd girer maduro yerine katil madara derler
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