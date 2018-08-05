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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşma yaptığı törende patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2018 02:10 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro konuşma yaparken yayın aniden kesildi. Görüntü kesilmeden hemen önce Maduro'nun bir patlama sesi nedeniyle gökyüzüne baktığı görülüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşma yaptığı törende patlama!

Başkent Caracas'ta askeri bir törende konuşma yapan Maduro ve yanındaki heyet patlama sesiyle irkildi. Patlama sonrasında törene katılan askerlerin ve insanların bir anda kaçmaya başladı, bu görüntülerin hemen arkasından televizyon yayını kesildi.

mudaro

7 ASKER YARALI

Venezuela hükümetinden olayla ilgili yapılan resmi açıklamada patlayıcı yüklenmiş birkaç insansız hava aracıyla saldırı yapıldığı belirtildi. Maduro'nun olay sonrasında bölgeden tahliye edildiği iyi olduğu açıklandı. Olayda 7 askeri personelin de yaralandığı ifade edildi.

NTV

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Venezuela Nicolas Maduro patlama Maduro Başkent Caracas

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