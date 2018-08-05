Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşma yaptığı törende patlama!

Başkent Caracas'ta askeri bir törende konuşma yapan Maduro ve yanındaki heyet patlama sesiyle irkildi. Patlama sonrasında törene katılan askerlerin ve insanların bir anda kaçmaya başladı, bu görüntülerin hemen arkasından televizyon yayını kesildi.
Venezuela hükümetinden olayla ilgili yapılan resmi açıklamada patlayıcı yüklenmiş birkaç insansız hava aracıyla saldırı yapıldığı belirtildi. Maduro'nun olay sonrasında bölgeden tahliye edildiği iyi olduğu açıklandı. Olayda 7 askeri personelin de yaralandığı ifade edildi.
ÚLTIMA HORA | VIDEO - Situación irregular en la avenida Bolívar de Caracas durante Cadena Nacional de Maduro en acto con la GNB.— Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 4 Ağustos 2018
VTV cortó de emergencia la transmisión oficial. pic.twitter.com/SMZeFZlRv4
NTV
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