Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını söyledi. Rodriguez, Maduro'nun mayıs ayında yapılan seçimleri kazandığına işaret ederek, "Seçimi kaybettikten sonra bir kez daha başarısız oldular" ifadelerini kullandı.

Televizyon yayını kesilmeden önce, törende bulunan askerlerin çil yavrusu gibi dağıldığı görülürken; daha sonra devlet kaynaklarından yapılan açıklamada saldırıdan ‘sağcılar’ın sorumlu olduğu belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas’taki bir törende yaptığı ve televizyonlarda da canlı yayınlanan konuşma sırasında suikast girişimine uğradı. Maduro, bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

'SALDIRGANLAR BOGOTA VE MIAMİ BAĞLANTILI, BAZILARI YAKALANDI'

Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" dedi. Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi.

"Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı" değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRIYI 'FANİLALI ASKERLER' ÜSTLENDİ

Öte yandan, kendilerine 'Fanilalı Askerler' adını veren grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Operasyon C-4 yüklü iki drone’un başkanlık tribününe uçurulmasını içeriyordu. Keskin nişancılar drone’ları hedeflerine varmadan önce vurdu. Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi” dendi.

'FANİLALI ASKERLER' KİMDİR?

Fanilalı Askerler, 2014 yılında kurulmuştu. Venezuela'da geçen yıl kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenleyen eski polis memuru Oscar Perez'in de grupla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

