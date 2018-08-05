HABER

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2018 08:47 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen ve 7 askerin yaralandığı saldırının sorumluluğunu 'Fanilalı Askerler' isimli bir grup üstlendi. Grup Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Operasyon C-4 yüklü iki drone’un başkanlık tribününe uçurulmasını içeriyordu. Keskin nişancılar drone’ları hedeflerine varmadan önce vurdu. Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi' ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas’taki bir törende yaptığı ve televizyonlarda da canlı yayınlanan konuşma sırasında suikast girişimine uğradı. Maduro, bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Televizyon yayını kesilmeden önce, törende bulunan askerlerin çil yavrusu gibi dağıldığı görülürken; daha sonra devlet kaynaklarından yapılan açıklamada saldırıdan ‘sağcılar’ın sorumlu olduğu belirtildi.

Maduro, “Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı” derken; 7 askerin yaralandığı kaydedilen saldırının sorumluluğunu 'Fanilalı Askerler' isimli bir grup üstlendi.

'SEÇİMİ KAYBETTİKTEN SONRA BİR KEZ DAHA BAŞARISIZ OLDULAR'

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını söyledi. Rodriguez, Maduro'nun mayıs ayında yapılan seçimleri kazandığına işaret ederek, "Seçimi kaybettikten sonra bir kez daha başarısız oldular" ifadelerini kullandı.

'SALDIRGANLAR BOGOTA VE MIAMİ BAĞLANTILI, BAZILARI YAKALANDI'

Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" dedi. Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi.

"Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı" değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRIYI 'FANİLALI ASKERLER' ÜSTLENDİ

Öte yandan, kendilerine 'Fanilalı Askerler' adını veren grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Operasyon C-4 yüklü iki drone’un başkanlık tribününe uçurulmasını içeriyordu. Keskin nişancılar drone’ları hedeflerine varmadan önce vurdu. Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi” dendi.

'FANİLALI ASKERLER' KİMDİR?

Fanilalı Askerler, 2014 yılında kurulmuştu. Venezuela'da geçen yıl kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenleyen eski polis memuru Oscar Perez'in de grupla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
Venezüela Devlet Başkanı Suikast Girişiminden Sağ KurtulduVenezüela Devlet Başkanı Suikast Girişiminden Sağ Kurtuldu
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolar Maduro suikast girişimi fanilalı askerler fanilalı askerler nedir fanilalı askerler kimdir maduro bombalı saldırı drone

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

İlginizi Çekebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf

Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Trump, bu kez de NBA'yi karıştırdı! LeBron James'e üstü kapalı 'aptal' dedi!

Trump, bu kez de NBA'yi karıştırdı! LeBron James'e üstü kapalı 'aptal' dedi!

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Whatsapp yüzünden hapse girdi!

Whatsapp yüzünden hapse girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.