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Venezüela Devlet Başkanı Suikast Girişiminden Sağ Kurtuldu

05.08.2018 06:57 | Son Güncelleme

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro patlayıcılarla donatılmış İHA’larla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu. Maduro, saldırıdan ABD ve komşu Kolombiya’yı sorumlu tuttu

Venezüela Devlet Başkanı Suikast Girişiminden Sağ Kurtuldu

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro patlayıcılarla donatılmış İHA’larla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu. Maduro, saldırıdan ABD ve komşu Kolombiya’yı sorumlu tuttu.

Saldırıdan sonra televizyonda canlı yayında açıklama yapan Maduro, “tüm izlerin” Kolombiya kaynaklı sağcı bir komploya işaret ettiğini söyledi. Venezüela lideri, “Beni ölümden Tanrı, halkım ve silahlı kuvvetler kurtardı” diye konuştu.

Maduro, “İHA’lar beni hedef almıştı, ama ben sevgi kalkanıyla çevrilmiştim” dedi ve daha uzun yaşayacağı tahmininde bulundu.

Nicolas Maduro doğrudan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un adını ağzına aldı ve kendisini saldırının arkasında olmakla suçladı. Fransız Haber Ajansı’na konuşan Kolombiyalı bir yetkili, Santos’a yönelik suçlamanın “aslı olmadığını” söyledi.

Maduro televizyon konuşmasında ilk incelemelerin saldırının finansman kaynağının ABD’nin Florida eyaletinde olduğunu gösterdiğini iddia etti, “Umarım (ABD Başkanı) Donald Trump bu terör örgütleriyle mücadele etmeye hazırdır” diye konuştu.

Saldırının “bazı faillerinin” yakalandığını söyleyen Venezüela devlet başkanı, başka ayrıntı vermedi.

Maduro dün ülke ekonomisiyle ilgili bir konuşma yaparken, televizyonda patlama sesleri duyulmasının ardından yaşadığı gerginlik göze çarptı. Ardından askerlerin yerlerinden fırladığı ve siper aldığı gözlendi.

Bir zamanlar Latin Amerika’nın en zengin ülkesi olan Venezüella, kötü idare ve hatalı sosyal politikalar yüzünden büyük bir istikrarsızlık girdabına girdi. IMF, yıllardır kaostan çıkamayan ülkede bu yılın enflasyon beklentisinin yüzde 1 milyona çıkacağı öngörüsünde bulunuyor.

Maduro Mayıs ayında (enflasyon oranı yüzde 25 binde seyrederken) yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanmış ve altı yıl daha bu görevde kalmayı garantilemişti. Muhalefet ise seçimlerin adil olmadığını savunuyor.

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